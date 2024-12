OL ‍: Benrahma premier départ de l'hiver, une offre tombe

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Titulaire et buteur avec l’OL en Coupe de France samedi, Saïd Benrahma pourrait être le premier joueur à faire ses valises cet hiver. Un club anglais est très chaud pour faire venir l’international algérien.

Recruté par l’Olympique Lyonnais il y a tout juste un an, Saïd Benrahma a grandement contribué à la remontée des Gones au classement en 2023-2024 de la dernière à la sixième place de la Ligue 1. Cette saison est plus difficile pour l’international algérien, remplaçant aux yeux de Pierre Sage dans les grandes affiches. Le technicien lyonnais lui préfère Rayan Cherki et Malick Fofana sur les côtés, mais l’ex-meneur de jeu de West Ham conserve un temps de jeu important. Il faut dire que dès qu’il a l’occasion de jouer, Saïd Benrahma livre en général de bons matchs comme ce fut le cas samedi en Coupe de France contre Feignies-Aulnoye.

☄ Le coup franc en pleine lucarne signé Saïd Benrahma 💥🎁



1-2 #EFAFCOL pic.twitter.com/nS1ZN3MJSk — Olympique Lyonnais (@OL) December 21, 2024

Justement, les performances du milieu offensif algérien de 29 ans ainsi que son manque de temps de jeu à l’OL ont retenu l’attention d’un club anglais en quête d’un joueur de ce profil. Selon les informations du site Football League World en Angleterre, Burnley est très intéressé par une possible arrivée de Saïd Benrahma lors du mercato hivernal. Actuellement troisième de Championship, le club fondé en 1882 fonde de grands espoirs quant à une potentielle remontée en Premier League à la fin de la saison. Mais pour cela, Scott Parker aimerait ajouter une ou deux recrues à son effectif cet hiver. Parmi les joueurs ciblés, Saïd Benrahma est en tout haut de la liste de Burnley.

Burnley très intéressé par Saïd Benrahma cet hiver

Le média britannique ajoute que la concurrence sera forte dans ce dossier car plusieurs clubs européens, dont l’identité n’a toutefois pas encore filtré, sont également sur le coup. Contraint de vendre d’ici au 30 juin prochain pour se conformer aux exigences de la DNCG, le club rhodanien pourrait y voir une belle opportunité de récupérer de l’argent grâce au départ d’un joueur certes important dans la rotation, mais pas fondamentalement titulaire aux yeux de Pierre Sage. Reste que pour que cela aboutisse, il faudra convaincre le joueur. Et on imagine mal Saïd Benrahma accepter un départ en deuxième division anglaise en cours de saison alors qu’il dispute l’Europa League et se bat pour le podium en Ligue 1 avec l’OL.