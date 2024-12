Fabio Grosso refuse l'offre de John Textor

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

L'Equipe annonçait dernièrement que John Textor avait pour ambition de ramener Fabio Grosso dans sa galaxie Eagle Football. Une information aussitôt démentie par la presse italienne.

Fabio Grosso semble bien installé à Sassuolo en Serie B. Après un passage complètement raté du côté de l'Olympique Lyonnais, l'entraineur italien se refait une santé dans l'antichambre de l'élite du football transalpin. Actuellement leader du championnat avec une avance confortable pour aborder la montée, le club vert et noir peut compter sur un chef d'orchestre particulièrement ambitieux. Pour autant, L'Equipe affirmait dernièrement que John Textor n'avait pas oublié son passage à Lyon et avait l'intention de ramener l'entraineur italien dans son groupe Eagle Football. Pour rappel, ce dernier détient plusieurs autres clubs, comme Crystal Palace et Botafogo pour ne citer qu'eux. Une information rapidement démentie par la presse italienne.

Fabio Grosso recale John Textor

John Textor sous la menace du Qatar et de l’Arabie Saoudite https://t.co/0nFYc43lCy — Foot01.com (@Foot01_com) December 5, 2024

Le passage à l'Olympique Lyonnais de Fabio Grosso ne restera pas dans les annales. Avec seulement 12,5% de victoires en 8 matchs sur le banc, l'Italien a rapidement été évincé du club rhodanien. Un état de fait qui semble aujourd'hui convenir à l'intéressé qui se plait à Sassuolo, dans son pays natal. Annoncé comme une cible de John Textor, le champion du monde 2006 ne compterait absolument pas quitter son actuel club. Non seulement il n'y aurait aucune proposition sur la table, mais en plus, Fabio Grosso se concentrerait entièrement sur sa tâche chez les Neroverdi. L'été dernier, il a signé un contrat de deux ans avec une année supplémentaire en option. Ses ambitions vont donc au-delà de la seule remontée en Serie A.

Quoi qu'il arrive, il faudrait lui trouver un poste dans la galaxie de John Textor qui lui conviendrait. Il n'est pas dit qu'il accepte d'entrainer les clubs moins reconnus comme Molenbeek et le FC Florida. Sachant que son passage à l'OL est un échec, il ne lui resterait que Crystal Palace. Problème, l'homme d'affaires américain est proche de vendre les parts du club de Premier League qu'il détient.