Désiré Doué au PSG, un ennemi veut déchirer le contrat

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG ne manque pas de pistes pour se renforcer lors de ce marché des transferts estival. Parmi les joueurs qui plaisent beaucoup au club de la capitale : Désiré Doué.

Luis Enrique a beaucoup d'idées en tête pour venir garnir les rangs de sa formation. L'Espagnol l'a promis en fin de saison passée, l'équipe sera meilleure que la précédente. Pour cela, le recrutement devra être bien senti. L'ancien du Barça veut continuer de faire venir des éléments jeunes à fort potentiel, à l'instar de Bradley Barcola. Parmi les pistes jugées prioritaires par le PSG cet été : Désiré Doué. Le crack du Stade Rennais est plus que jamais sur le départ. Le club breton s'est même fait une raison et se tient prêt à négocier avec les clubs intéressés. Si Paris a une longueur d'avance, le joueur rêvant d'y signer, attention tout de même aux menaces venant de l'étranger.

Doué, la menace existe

Selon les derniers échos d'Allemagne, via Florian Plettenberg, le Bayern Munich est en effet bel et bien dans la course pour s'attacher les services de Désiré Doué ! Les Bavarois ne veulent pas s'avouer vaincus malgré l'intérêt fort du PSG dans ce dossier. Rennes est au courant de la volonté bavaroise de s'offrir son joueur et pourrait en jouer pour faire monter le prix du transfert. Cependant, si le Bayern Munich veut Doué, la direction allemande devra vendre. Ou bien attendre l'été 2025. Et nul doute qu'à ce moment-là, Doué sera déjà parti. Le Stade Rennais ne lâchera pas le joueur de 19 ans pour moins de 50 millions d'euros. Luis Enrique a déjà eu un entretien téléphonique avec le Breton, motivé à l'idée de relever le challenge du Paris Saint-Germain. Le Bayern sait donc ce qu'il lui reste à faire pour avoir une chance : débloquer des fonds et avoir de meilleurs arguments que le club de la capitale française. Ce n'est pas gagné !