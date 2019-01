PSG : 43 victoires consécutives, le PSG est un monstre !

Dans : PSG, Coupe de France, Coupe de la Ligue.

C'est en Coupe de France que le Paris Saint-Germain débutera son année, et il faudra un énorme exploit des joueurs de Pontivy pour que le PSG soit sorti d'une compétition où le club de la capitale brillait même avant le rachat par le Qatar. Car que ce soit en Coupe de France ou en Coupe de la Ligue, le Paris SG est invincible depuis 2014, alignant 43 victoires consécutives dans ces deux épreuves (24 en CdF et 19 en CdL), et restant sur neuf succès lors des finales. Un score impressionnant même si le PSG a évidemment un effectif suffisamment riche pour gérer l'ensemble de ces challenges.

Ancien du Paris Saint-Germain, Edouard Cissé ne masque pas son respect devant cette série hallucinante. « La série m’impressionne, oui, car 43 matchs, c’est colossal. Mais au vu de la qualité de l’effectif, ça me paraît évident. Il y a cet effectif et, surtout, l’état d’esprit des joueurs. Ils abordent n’importe quel match en sachant qu’il faut le gagner. Ils gèrent bien la pression et les événements. On parle de joueurs jeunes comme Marquinhos ou Verratti, qui ont déjà une énorme expérience. Quand tu abordes une demi-finale, une finale pour la première fois, tu peux la perdre dans ta tête avant. Mais, eux, ils sont habitués à tout ça », explique, dans Le Parisien, Edouard Cissé. A Pontivy de tenter sa chance...