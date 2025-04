PSG ‍: Luis Enrique veut tout changer

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG tourne bien cette saison, notamment offensivement. Le repositionnement d'Ousmane Dembélé dans l'axe est une très bonne idée venant de Luis Enrique. L'entraîneur espagnol ne serait pourtant pas contre la venue d'un numéro 9 comme Alexander Isak.

Après un début de saison marqué par une inefficacité chronique, le Paris Saint-Germain est devenu une machine offensive en 2025. Aston Villa peut en témoigner, le club parisien peut trouver la faille à n'importe quel moment avec plusieurs joueurs différents : Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et bien sûr Ousmane Dembélé. L'ancien ailier du Barça est létal depuis qu'il a été repositionné dans l'axe par Luis Enrique. Le PSG ne semble plus avoir besoin d'un pur avant-centre. Gonçalo Ramos n'a d'ailleurs plus beaucoup de temps de jeu à Paris.

Le PSG candidat déclaré pour Isak

Néanmoins, la direction parisienne ne se satisfait pas totalement de son effectif. Selon les informations du compte X PSG-Inside Actus, le Paris Saint-Germain veut recruter Alexander Isak l'été prochain. Le Suédois de Newcastle est l'attaquant le plus convoité en Europe. Le joueur de 25 ans est sur les tablettes de Liverpool, Chelsea, Arsenal ou encore l'Atlético Madrid. Son profil polyvalent a tout pour plaire à Luis Enrique. Isak est rapide, il est à l'aise techniquement et il sait participer au jeu collectif de son équipe avec des décrochages permanents.

Alors que le Paris Saint-Germain continue de planifier son mercato estival, une cible bien connue refait surface :… pic.twitter.com/ltNAR0axyX — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) April 9, 2025

Pour obtenir son transfert, le PSG devra débourser beaucoup d'argent. Ce n'est évidemment pas un problème au vu de la puissance financière des Parisiens, le média rapportant que le champion de France en titre est prêt à faire une folie pour recruter le buteur suédois de Newcastle. En plus, le club parisien table sur une vente définitive de Randal Kolo Muani à la Juventus pour financer l'opération. Avec un joueur à 24 buts cette saison, Paris peut construire une attaque hors norme avec Dembélé, Kvaratskhelia, Barcola et Désiré Doué. Reste à convaincre Isak, lequel privilégie un départ pour une formation qualifiée en Ligue des champions. Avec sa belle victoire contre Aston Villa mercredi, le PSG s'est offert la meilleure publicité possible pour l'attirer, même si c'est tout le système actuel de Luis Enrique avec un Dembélé qui se balade en faux 9 qui serait remis en cause par un tel achat.