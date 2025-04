Une seule équipe peut briser le rêve européen du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG semble irrésistible et presque imbattable en Ligue des Champions à tel point que selon Daniel Riolo, une seule équipe est capable de rivaliser avec les hommes de Luis Enrique en Europe cette saison.

Après avoir éliminé Liverpool, le Paris Saint-Germain s’est ouvert les portes de la demi-finale mercredi soir en battant Aston Villa (3-1) en quart de finale aller. Cet avantage ne devra pas être gaspillé au match retour dans une semaine à Birmingham, mais cela sent très bon pour les hommes de Luis Enrique, qui retrouveront le Real Madrid ou plus probablement Arsenal au tour suivant. Mais pour Daniel Riolo, le PSG a toutes les chances d’accéder à la finale, où il sera en revanche beaucoup plus difficile de se défaire de l’Inter ou du FC Barcelone. Si le style très défensif du club milanais peut embêter le PSG, c’est surtout la furia offensive des Blaugrana qui inquiète Daniel Riolo.

Pour le journaliste de RMC, l’actuel leader de la Liga est aujourd’hui le réel favori de cette Ligue des Champions, juste devant un Paris Saint-Germain de plus en plus impressionnant, dont les performances commencent à faire parler d’elles un peu partout en Europe. « On est maintenant en avril et clairement, de ce qu’on voit du plateau et des équipes qui restent, le Barça est très impressionnant. Vraiment! Le PSG, maintenant, peut être rangé définitivement dans les équipes qui peuvent aller au bout. Dans un style différent l’Inter, est à mon sens un sacré client. Et je n’en vois pas réellement d’autre » a d'abord lancé le journaliste avant de poursuivre.

Le PSG grand favori de la C1 avec Barcelone ?

« Arsenal me semble un chouïa en dessous de ces trois équipes-là (vus leurs absents), parce qu’on peut considérer qu’Arsenal va se qualifier. Et si jamais le Real devait une fois de plus faire un exploit, on aurait un plateau de demi-finalistes où, pour le coup, ce serait tout le monde à égalité. Parce qu’un Real qui se sortirait de cette situation, même face à ce PSG, tout serait vraiment possible compte-tenu de leur expérience et de leur façon de jouer » a analysé Daniel Riolo sur les ondes. Reste maintenant pour le Paris SG à valider sa qualification sur la pelouse d’Aston Villa la semaine prochaine avant de se frotter à Arsenal ou au Real et potentiellement de retrouver le Barça pour une finale dont l’affiche serait incroyablement alléchante le 31 mai prochain.