Le PSG a 92 % de chances de se qualifier

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG est bien placé pour continuer l'aventure après sa victoire 3-1 face à Aston Villa, en quarts de finale aller de la Ligue des Champions.

Au PSG, on est très bien placé pour savoir que les statistiques ne valent pas un résultat acquis sur le terrain. En 2017 avant la remontada du FC Barcelone de Neymar et Messi, jamais une équipe dans l’histoire des Coupes d’Europe n’avait été éliminée après avoir remporté le match aller 4-0, sur plus de 200 cas de figure. Cela n’avait pas empêché la formation parisienne de subir la loi des Catalans au terme d’un match fou. Cette fois-ci, le PSG n’est pas du tout dans la même configuration, mais le fait d’avoir battu Aston Villa sur le score de 3-1 ce mercredi soir, lui offre une belle perspective de voir les demi-finales.

Indice UEFA : Le PSG est magique, la France jubile https://t.co/Ak5ao0SSfU pic.twitter.com/WYzviuZHB5 — Foot01.com (@Foot01_com) April 10, 2025

Les statistiques sont même plutôt flatteuses puisque la formation de Luis Enrique possède 92 % de chances de continuer son parcours selon les précédents résultats avec ce score au match aller. Le PSG est donc grandement favori avant le retour à Villa Park, et le déroulement du match de ce mercredi au Parc des Princes l’atteste. Mais personne dans la capitale française ne se voit déjà arrivé, et la formation de Birmingham mettra probablement tous les ingrédients pour renverser la vapeur et être parmi les 8 % des équipes qui ont été capables d’inverser le résultat d’un tel match aller.