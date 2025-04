Le PSG a le meilleur gardien du monde

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Impeccable dans les buts du Paris Saint-Germain depuis plusieurs mois, Gianluigi Donnarumma peut aujourd’hui être considéré comme le meilleur gardien du monde si l’on s’en fie au dernier rapport de l’Observatoire du football CIES.

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain en 2021, Gianluigi Donnarumma n’a pas toujours convaincu les observateurs du club. En cause, sa trop grande irrégularité ainsi que des boulettes mémorables comme son ballon perdu sur Karim Benzema (Real Madrid) en mars 2022 ou sur la sortie aérienne qu’il ne fait pas sur le but de Mats Hummels (Dortmund) la saison passée. Pour autant, depuis plusieurs mois, le portier italien est devenu un véritable rempart sur lequel Luis Enrique peut compter. Son match irréprochable à Anfield en témoigne. Son niveau d’aujourd’hui est tel que l’Observatoire du football CIES le considère comme étant le meilleur gardien de but au monde. Statistiques à l’appui.

Donnarumma, le meilleur gardien du monde

Désiré Doué, le coup de folie à 300ME du PSG https://t.co/NbdUta9lGN pic.twitter.com/6Sj0c4nFrl — Foot01.com (@Foot01_com) April 10, 2025

À en croire les récentes données mises en avant par l’Observatoire du football CIES, il n’y a aucun gardien au monde meilleur que Gianluigi Donnarumma sur les 365 derniers jours. Il domine un classement composé de certains des plus grands portiers du monde, dont Yann Sommer et Thibaut Courtois qui complètent le podium. Pour calculer cet indice de performance, le CIES s’est basé sur le niveau sportif des matchs selon une méthodologie très précise, sur le résultat des rencontres disputées au cours de cette dernière année, ainsi que sur l’écart entre le pourcentage d’arrêts effectués en championnat par rapport à la force défensive des équipes dans lesquelles ces gardiens évoluent.

A 26 ans, Gianluigi Donnarumma fait donc taire les critiques. Pour le Paris Saint-Germain, c’est une chance de pouvoir profiter des services du meilleur gardien du monde. Même si Luis Enrique aimerait qu’il soit meilleur sur son jeu au pied.