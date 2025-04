Luis Campos, un dernier crack portugais au PSG avant de partir

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG sera actif l'été prochain sur le marché des transferts. le club de la capitale est toujours à la recherche de jeunes talents pouvant apporter au collectif de Luis Enrique. Et comme souvent, c'est au Portugal que les Franciliens regardent.

Le Paris Saint-Germain est toujours un club à suivre sur le marché des transferts. Les champions de France ont démarré un nouveau projet sous la houlette de Luis Enrique. Chaque élément qui arrive au PSG doit s'adapter aux idées de jeu de l'Espagnol. D'où l'importance de bien travailler sur le marché des transferts afin de dénicher les perles rares. Ces dernières années, Luis Campos a mis la main sur des cracks portugais, comme Vitinha ou encore Joao Neves. Et le conseiller sportif parisien, de plus en plus annoncé sur le départ en fin de saison, ne veut pourtant pas s'arrêter en si bon chemin. En effet, Luis Campos veut absolument tenter le coup Rodrigo Mora.

Rodrigo Mora, Vitinha a un coup à jouer

Si le FC Porto vit une saison bien décevante, le club portugais peut au moins se satisfaire du niveau de jeu de Rodrigo Mora. A seulement 17 ans, le milieu offensif est déjà très courtisé en Europe. Et le PSG est à l'affût. Problème, la concurrence sera très forte avec en plus, un FC Porto qui demandera le prix fort pour lâcher Mora, à savoir le montant de sa clause fixée à 45 millions d'euros. Selon les informations de PSGInsideActus, le club de capitale a néanmoins une arme de poids en sa faveur pour convaincre le natif de Custoias : Vitinha. Le Paris Saint-Germain veut en effet que le milieu de terrain parisien joue de ses arguments pour ramener Rodrigo Mora dans la capitale. Une stratégie qui pourrait être payante. Depuis l'arrivée de Luis Enrique, Vitinha est l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Contre Aston Villa mercredi soir dernier, le Portugais a encore ébloui la rencontre de sa justesse technique.