PSG ‍: Il a éteint Mohamed Salah, le Real Madrid en rêve

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Important contre Liverpool, décisif face à Aston Villa, Nuno Mendes marche sur l'eau malgré quelques errements défensifs. Le défenseur du PSG fait saliver le Real Madrid en vue du mercato.

Le PSG n’a pas pour habitude de vendre un joueur contre son gré et ce n'est donc jamais arrivé dans l’histoire du Paris sauce QSI qu’un élément parte sans que la direction ne puisse empêcher un transfert. Mais ces derniers temps, le club de la capitale a aussi montré qu’il savait vendre, avec les départs bien monnayés de Neymar et Verratti, même si c’était pour rejoindre des pays du Golfe. Le dernier joueur que le Real Madrid a récupéré en provenance de Paris, c’était à l’été 2024 avec la signature libre de Kylian Mbappé, dans une situation contractuelle sur laquelle Nasser Al-Khelaïfi n’a plus que s’incliner.

Il vient de prolonger au PSG...

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nuno Mendes (@nunomendes_5)

Cela n’empêche pas Florentino Pérez de vouloir tenter sa chance pour recruter Nuno Mendes, qui connait certes des pics d’irrégularité, mais représente un arrière gauche de qualité qui sait aussi se mettre en évidence dans les gros matchs, comme son but qui a fait beaucoup de bien au PSG contre Aston Villa cette semaine. Sa façon de cadenasser Mohamed Salah dans les deux matchs contre Liverpool a aussi marqué les esprits. Le Real Madrid a trouvé en Trent Alexander-Arnold son arrière droit pour les prochaines années, et cherche donc son pendant à gauche. Ferland Mendy ne donne pas vraiment toutes les garanties aux yeux des dirigeants. Selon Defensa Central, le profil de Nuno Mendes en fait le joueur parfait pour la Casa Blanca, qui sait très bien qu’il sera difficile de faire venir le défenseur de 22 ans au mercato.

Le PSG l’a en effet prolongé cette année, et compte sur lui pour les saisons à venir. A tel point que Paris ne compte même pas écouter les offres ou propositions pour Nuno Mendes, qui en théorie possède une valeur marchande proche de 55 millions d’euros, mais représente une pièce irremplaçable aux yeux du PSG, qui a eu beaucoup de mal à trouver son arrière gauche et n’a aucune raison de le lâcher.