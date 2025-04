Massy vendu au Qatar, le nouveau stade du PSG fait hurler

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG continue de travailler sur l'emplacement de son futur grand stade, et la ville de Massy est clairement favorite. Un statut qui inquiète des élus locaux qui ne manquent pas de le faire savoir.

Le PSG cherche toujours l’emplacement parfait pour son futur stade, mais hésite encore à faire le grand saut. Il ne sera pas facile de quitter le Parc des Princes, et il se murmure que le club de la capitale pourrait attendre les élections municipales de 2026 pour voir qui sera aux commandes de la ville de Paris, et si une fenêtre va s’ouvrir pour la vente du Parc des Princes aux propriétaires du PSG. Néanmoins, pour éviter de rester coincé éternellement, le club parisien est bien obligé d’avancer sur son projet de grand stade en région francilienne. C’est le site de Massy qui est clairement privilégié, et l’Emir du Qatar aurait même donné son feu vert pour l’étudier sérieusement. Il possède en effet de nombreux avantages, avec un terrain qui appartient à la région, bien desservi, et de la place pour construire un stade mais aussi des commerces et structures environnantes. Néanmoins, il y a forcément des réticences, et c’est le cas dans l’équipe de l’opposition municipale de Massy, qui dans une missive destinée aux habitants de la ville de l’Essone, a fait savoir son inquiétude quant à ce projet et ses futures nuisances.

Des opposants au grand stade demandent des réponses

⚽ Ici, c’est #Massy ! Exigeons un référendum sur l’installation du stade du PSG !



📝 Pour un débat transparent sur le stade du PSG, et le respect de la démocratie locale, signez la pétition !



👉 https://t.co/Unnb1f64UP pic.twitter.com/7ZXmEFxg38 — Nous Sommes Massy (@NousSommesMassy) April 5, 2025

« Bétonisation, circulation saturée, gestion des flux de spectateurs, problèmes de transport, gestion des déchets, gestion des incivilités, travaux de longue durée alors même que les Massicois·es en ont assez de ceux déjà en cours depuis longtemps, niveau sonore aux abords du stade, … L’emplacement envisagé à Massy serait à proximité de quartiers d’habitations ! Sur un emplacement où le projet était depuis des années la création d’un quartier intégrant des habitations et des commerces. D’ailleurs, la Ville était lauréate pour ce projet d’aménagement d’un dispositif de l’Etat pour lutter contre « La France moche ». Si ce projet de quartier posait des questions légitimes quant à son contenu, on était loin du projet qui consiste à vendre un quartier de Massy à des acteurs privés du Qatar », a souligné le groupe « Nous sommes Massy », qui regroupe des élus écologistes et de gauche clairement refroidis pour ce projet, et dubitatifs sur les fameux apports d’emplois pour la population locale. C’est en ce sens que des questions sont posées à l’équipe municipale en place, même s’il est difficile d’y répondre sachant que le PSG travaille sur plusieurs projets et plusieurs lieux, sans approcher pour le moment d’un choix définitif qui peut prendre des mois à se faire.