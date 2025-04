Le PSG impressionne l'Europe, mais pas Christophe Dugarry

Dans : PSG.

Par Nathan Hanini

Le Paris Saint-Germain a fait le travail ce mercredi soir sur sa pelouse face à Aston Villa (3-1). Une rencontre qui semble confirmer le statut du PSG, pas forcément pour Christophe Dugarry, encore sceptique cette après-midi.

Paris impressionne ! Ce mercredi soir, les hommes de Luis Enrique ont facilement dompté Aston Villa en quart de finale aller de la Ligue des champions (3-1). Une victoire qui place le club de la capitale dans une position favorable à l’aube du match retour, la semaine prochaine à Villa Park. Les voyants semblent au vert et le PSG peut se présenter comme l’un des favoris de cette édition 2024/2025. En réalité pas pour tout le monde.

🇪🇺 La bonne année pour le PSG en C1 ?



🗣️ Duga' : "Ce n'est pas ce genre de matchs qui me permet de répondre à cette question. Aston Villa était terriblement plus faible que le PSG." #RMCLive pic.twitter.com/V26MWI1Gyn — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) April 10, 2025

Aston Villa ne permet pas de juger

Dans la célèbre émission quotidienne sur RMC, Rothen s’enflamme, Christophe Dugarry ne semble pas encore convaincu. L’ancien international français attend plus de la formation de Luis Enrique qu’il ne veut pas juger sur ce match aller au Parc des Princes. « Ce n'est pas ce genre de matchs qui me permet de répondre à cette question. Aston Villa était terriblement plus faible que le PSG, » explique-t-il. Face à un bloc bas, le 13 fois champion de France a déroulé sa partition.

Une habitude selon Dugarry : « Il (Luis Enrique) est toujours parfait contre un adversaire qui paraît plus faible. Le match de Liverpool me fait dire qu’ils peuvent aller au bout et qu’ils ont le potentiel pour. Mais ce n’est pas après ce match-là face à un adversaire comme ça que je peux te dire que j’y crois encore plus. » Alors que Jérôme Rothen tente de convaincre son homologue, les positions semblent figées. « Un adversaire comme ça, ce n'est pas une confirmation, » rétorque-t-il à Jérôme Rothen. Pour rappel, le PSG est dispensé de match ce week-end. Le déplacement du côté de Nantes est repoussé au 22 avril prochain, pour permettre aux joueurs de récupérer en vue du match retour mardi prochain.