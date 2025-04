L1 ‍: Un complot anti-OL, c'était une fake news

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Ce week-end, le PSG ne jouera pas en Ligue 1. Les Parisiens ont obtenu le report de leur déplacement à Nantes avant d'aller à Aston Villa. Dans le même temps, l'OL ira à Auxerre malgré son match européen à Manchester. Deux poids, deux mesures ? Pas vraiment.

Malgré l'obtention de son titre de champion samedi dernier, le Paris Saint-Germain prend au sérieux sa fin de championnat. Les Parisiens veulent finir la saison de Ligue 1 invaincus. Cependant, ils doivent surtout penser à la Ligue des champions et leur quart de finale contre Aston Villa. Pour bien concilier les deux objectifs, ils ont demandé le report de leur match à Nantes ce week-end. Une demande acceptée par la LFP et les Canaris. Toutefois, cette décision a fait scandale. Les Nantais jouent leur survie et ce nouveau calendrier leur offre trois matchs à négocier en une seule semaine : déplacement à Rennes, accueil du PSG et de Toulouse.

L'OL ne voulait pas de report

Surtout, l'autre représentant en Europe l'OL n'a pas eu cette chance. Les Lyonnais joueront bien dimanche à Auxerre avant d'aller à Manchester United jeudi prochain. Une différence de traitement dénoncée par Daniel Riolo qui a même avancé que Lyon « avait demandé à ne pas jouer » et que cela leur « avait été refusé ». Cependant, cette information a été démentie par RMC Sport, groupe pour lequel travaille le polémiste.

Fin du match !



On arrache l'égalisation et c'est mérité !



Go chercher la qualif' à Old Trafford les Gones !#OLMUFC | 2-2 pic.twitter.com/yXN2S2dtaj — Olympique Lyonnais (@OL) April 10, 2025

Ce site ainsi que Olympique et Lyonnais affirment que l'OL n'a pas voulu reporter son match à Auxerre. Les Lyonnais ont simplement demandé à décaler le coup d'envoi du match de la 29e journée. La LFP a accepté. La rencontre en Bourgogne démarrera à 20h45 dimanche alors qu'elle était programmée à 15h au départ. Lyon va donc rester dans le rythme de la compétition, ne voulant pas surcharger son calendrier dans les prochaines semaines. Une tactique néanmoins risquée puisque les Gones font face à plusieurs blessures en ce moment avec Fofana et Nuamah notamment.