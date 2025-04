Enquête ouverte sur OL-MU

Dans : Europa League.

Par Guillaume Conte

Des évènements qui se sont déroulés après la rencontre ont perturbé la fin de déplacement des supporters de Manchester United à Lyon ce jeudi soir. Le club anglais prend cela au sérieux.

Dans un Groupama Stadium plein comme un oeuf, l’Olympique Lyonnais a accueilli Manchester United pour une belle affiche de Coupe d’Europe. Au final, un match nul 2-2 qui laisse de l’espoir aux deux équipes en vue du match retour à Old Trafford jeudi prochain. Même si le stade de Manchester n’est plus l’antre assourdissante des années 1990, l’ambiance sera forcément au rendez-vous. Les supporters de l’OL seront aussi au rendez-vous, et ils espéreront avoir un meilleur accueil que celui réservé aux fans des Red Devils. Ces derniers se sont plaints auprès de leur club du comportement de la police française, et Manchester United a décidé de lancer une enquête interne pour en savoir plus.

10.04.2025, Lyon🇫🇷 - Manchester United🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, French 1312 using tear gas in away end to stop people (Unitef fans) going to the toilet, video and photo here: https://t.co/MfbNkYRcTD pic.twitter.com/ISfoWxPRhv — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) April 11, 2025

Selon différents témoignages corroborés par le Daily Mail, à l’issue de la rencontre, les fans de MU ont été gazés par les forces de l’ordre en raison d’un mouvement de foule après la rencontre. Certains fans ont tenté de sortir du stade, tandis que d’autres cherchaient à aller aux toilettes, alors que la police avait demandé de ne pas bouger pour laisser sortir le public lyonnais en premier lieu. Ceux qui ont tenté d’aller aux toilettes ont été aspergés de gaz lacrymogène, et ils ont du attendre pendant plus d’une heure avant de pouvoir sortir.

Manchester United cherche à comprendre

Les associations de supporters de MU ont dénoncé un comportement violent de la police française, qui n’a pas bonne presse en Angleterre depuis des années, et les incidents au Stade de France lors de la finale de la Ligue des Champions de 2022 avec les supporters de Liverpool n’ont pas arrangé les choses. Le club anglais récolte désormais les témoignes et les images vidéos pour essayer de comprendre s’il y a une faute des forces de l’ordre françaises, et si des explications peuvent être demandées dans les prochains jours.