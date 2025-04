Mbappé veut ses 55 millions, son avocate secoue le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Il y a du nouveau dans la guerre entre Kylian Mbappé et le PSG, et le clan du joueur a décidé de passer à l’action pour se faire payer les 55 millions d’euros que le club de la capitale ne veut pas verser.

Le clan Mbappé a pris la parole ce jeudi en conférence de presse pour annoncer son ambition de mener jusqu’au bout un combat acharné face au PSG au sujet des salaires non versés par le club de la capitale sur la fin du contrat de l’international français à Paris. En froid avec sa direction, le meilleur buteur de l’histoire du PSG avait annoncé au début de l’année 2024 son intention de ne pas prolonger son contrat. Dès lors, la direction du club de la capitale avait suspendu le versement de sa paie et de diverses primes, dans une fin de collaboration très compliquée.

🚨🚨 𝗟𝗘 𝗖𝗟𝗔𝗡 𝗠𝗕𝗔𝗣𝗣𝗘́ 🇫🇷 𝗔𝗡𝗡𝗢𝗡𝗖𝗘 “𝗣𝗔𝗦𝗦𝗘𝗥 𝗔̀ 𝗟’𝗔𝗧𝗧𝗔𝗤𝗨𝗘” 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗘 𝗟𝗘 𝗣𝗦𝗚 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗡𝗢𝗡 𝗣𝗔𝗜𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗗𝗘 𝗦𝗔𝗟𝗔𝗜𝗥𝗘 🤯🤯 :



Son avocate Me Verheyden :



« Au fil des mois, Kylian Mbappé 𝗻'𝗲𝘀𝘁 𝘁𝗼𝘂𝗷𝗼𝘂𝗿𝘀 𝗽𝗮𝘀 𝗽𝗮𝘆𝗲́… pic.twitter.com/i4jJa51knV — BeFootball (@_BeFootball) April 10, 2025

Depuis, l’avocate de Kylian Mbappé avait utilisé les recours habituels, se rapprochant de la LFP avec la possibilité de s’orienter vers le tribunal des Prud’hommes. Mais désormais, dans une conférence de presse effectuée ce jeudi après-midi, Maitre Verheyden a annoncé qu’elle avait décidé de passer à la vitesse supérieure et d’aller à la confrontation frontale pour avoir réparation. « Nous avons choisi de rester très discrets. Mais au fil des mois, le dossier est devenu complexe. Et au fil des mois, Kylian Mbappé n'est toujours pas payé des 55 millions d'euros qui manquaient au moment de son départ. Une décision a été prise et consiste à passer à l'attaque. Cela veut dire de constituer une équipe de spécialistes en droit du travail, en procédure civile et en arbitrage et en droit pénal », a fait savoir l’avocate de l’attaquant désormais au Real Madrid, qui a essayé de résumer la situation de façon très claire.

Mbappé a saisi les comptes du PSG

« Dans le dossier de Kylian Mbappé, ce n'est pas plus compliqué que cela. Il rejoint le club du PSG à l'été 2017. Il signe un contrat de travail, d'ailleurs prolongé au printemps 2022, pour deux saisons avec une en option. En chemin il y a eu des échanges, des discussions, des pressions, le loft... on reviendra sur tout cela. Des contrats ont été signés. Il y en a eu deux. Est-ce qu'ils ont été exécutés ? Oui. Jusqu'à leur terme ? Oui. Payés ? Non. Que manque t-il ? 55 millions d’euro », a livré la représentante de Kylian Mbappé, pour qui il est temps de mettre le PSG devant ses obligations. Et cela s'est concrétisé avec une action spectaculaire puisque selon Maitre Thomas Clay, le clan Mbappé a saisi ce jeudi matin les comptes du PSG à hauteur de 55 millions d'euros, dans le cadre de la procédure judiciaire que le club de la capitale a lancé.