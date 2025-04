La victoire du PSG entachée par ce gros point noir

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG a livré une prestation quasiment parfaite pour venir à bout d’Aston Villa mercredi et prendre une sérieuse option sur la qualification en demi-finale. Un joueur a cependant fait frissonner le Parc des Princes.

Privé de Marquinhos, suspendu pour ce quart de finale aller de Ligue des Champions, Luis Enrique avait décidé de titulariser Lucas Beraldo au côté de Willian Pacho en défense centrale. Le coach espagnol du Paris Saint-Germain n’a jamais remis en cause sa confiance envers le défenseur de 21 ans, et cela même si les dernières prestations de Beraldo laissaient franchement à désirer. Les difficultés du Brésilien se sont confirmées ce mercredi contre Aston Villa et sans surprise, il a été le Parisien le moins bien noté par le journal L’Equipe avec 5/10.

« Chargé de suppléer Marquinhos, il a d'abord peiné à lire les courses de Rashford (21e, 42e), à qui il a laissé de la distance en première période. Plus à l'aise ensuite, quand il a essayé d'anticiper (45e, 55e). Il ne peut rien sur le but anglais, où il se retrouve à gérer un un contre deux (35e) » peut-on lire dans le quotidien national. Dans sa chronique pour L’Equipe, Bixente Lizarazu a lui aussi pointé du doigt les largesses de la défense parisienne en première mi-temps.

Beraldo pas au niveau d'une telle affiche

« Sur le but de Villa, ils n'étaient pas dans le coup, Beraldo n'a pas attaqué, ils ont été un peu passifs. C'est important que Marquinhos soit là. Marquinhos-Pacho, ça le fait. Là, ils s'en sont bien sortis parce que le collectif a été solide, et parce que l'adversaire, à part Rogers, qui a été bon, n'a pas montré un grand talent devant. Mais face à un adversaire avec un peu plus d'arguments devant, ç'aurait pu être plus compliqué » a analysé le consultant de TF1, bien conscient que le retour de Marquinhos pour la suite de la compétition sera crucial. Car heureusement pour Beraldo, le PSG n’était pas opposé à l’adversaire le plus coriace de cette Ligue des Champions mercredi soir. Sans quoi l’addition aura pu être plus salée avec un défenseur peu rassurant en dépit de son important temps de jeu cette saison.