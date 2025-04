Coupe et talent, le PSG a recruté George Best

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

D’abord mené face à Aston Villa, le Paris Saint-Germain a su renverser la vapeur grâce à des exploits de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia. Le Géorgien s’est d’ailleurs attiré de nombreux éloges, au point d’être comparé à George Best par la presse britannique.

Après avoir éliminé Liverpool avec brio de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain tombait une nouvelle fois sur un pensionnaire de Premier League. Aston Villa, mené par un Unai Emery qui sait particulièrement y faire lorsqu’il s’agit de gagner une équipe d’outsiders, savait que la rencontre face à la formation de Luis Enrique allait être compliquée. Ça n’a pas manqué. Les Villans ont passé le plus clair de leur temps dans leur moitié de terrain, forcé à repousser les assauts des attaquants parisiens. Élu homme du match par l’UEFA, Khvicha Kvaratskhelia a mis tout le monde d’accord en inscrivant un but remarquable. Même la presse britannique, laquelle compare le génie géorgien à un certain Georges Best. Rien que ça.

Kvara, le George Best du PSG

« Les joueurs d’élite ont cette volonté de donner le meilleur d’eux-mêmes, et Kvara l’a. Impossible de le faire sortir du terrain d’entrainement. Il veut tirer, conclure, marquer sur coup-franc. Toujours ce petit plus. Je me souviens d’avoir parlé de lui à Gareth Southgate et il m’a dit : ‘Je l’adore, il me fait penser à George Best. Il est tellement habile, fort et d’une rapidité trompeuse’ », a déclaré David Webb, l’entraineur adjoint britannique de la sélection nationale géorgienne, au Daily Mail.

Si David Webb connait très bien Khvicha Kvaratskhelia, il peut en dire autant de Harry Kane, qu’il a coaché lors de son passage à Tottenham entre 2015 et 2017. Selon lui, les deux joueurs partagent beaucoup de similitudes, notamment en ce qui concerne l'aspect mental et sur leur capacité à faire beaucoup de courses pour aider l’équipe. En tout cas, la comparaison avec George Best, l’un des plus grands joueurs de l’histoire de Manchester United, et sa coupe revêche que le Géorgien ne renierait pas, enchantera sans aucun doute le prodige géorgien.