La fête des joueurs du PSG stoppée à 18h ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Les joueurs du PSG se sont entrainés ce jeudi après leur belle performance face à Aston Villa, avant de se retrouver pour fêter le succès d'une toute nouvelle manière pour les Parisiens.

Impressionnant ce mercredi soir contre Aston Villa avec une victoire 3-1 et un jeu qui mélange parfaitement efforts collectifs et exploits individuels, le PSG a fait un joli pas vers les demi-finales de la Ligue des Champions. Le match retour arrive très vite, et la LFP a décidé d’octroyer aux joueurs parisiens un week-end de repos puisque la rencontre face à Nantes a été repoussée. Résultat, Luis Enrique a donné quelques jours de congés à ses troupes, même si le retour à l’entrainement sera rapide. Ce jeudi, les joueurs ont effectué un léger décrassage et ont eu quartier libre jusqu’à samedi. Résultat, jeudi après-midi, plusieurs joueurs et leurs familles se sont retrouvés pour une « pool party » chez l’un des cadres de la formation parisienne selon L’Equipe.

Une après-midi festive, rien de plus

Pas de Neymar, pas de Verratti ou de Lavezzi, la fête a été très sage puisque cela s’est résumé à des jeux pour enfants, du ping-pong, de la piscine et de la musique en live. Les joueurs et leurs proches sont sagement repartis chez eux à 18h signe que le groupe est déjà tourné vers les prochaines échéances et qu’il n’est pas question de se relâcher. Néanmoins, la cohésion de l’effectif est toujours importante dans ces moments-là, et le fait de pouvoir souffler ce week-end a permis cette petite sortie qui va être loin de peser dans les jambes. Le groupe se retrouvera donc ce samedi avec Luis Enrique sous les coups de 17h pour un entrainement de reprise avant d’enchainer dimanche et de décoller lundi pour Birmingham. Il y a une place en demi-finale de Ligue des Champions à aller chercher et le PSG a envie d’y être, et même d’y faire meilleure figure que l’an dernier après la pâle élimination contre le Borussia Dortmund.