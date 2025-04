PSG ‍: Désiré Doué c’est Ballon d’Or, et pas en 2035

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Désiré Doué a porté le PSG contre Aston Villa avec une prestation d'exception qui fait déjà tourner les têtes dans toute l'Europe.

Le PSG a frappé un grand coup en Ligue des Champions en donnant une véritable leçon de football à Aston Villa, qui ressemblait parfois à un petit Poucet de Coupe de France qui tente de faire l’exploit face au favori. Pourtant, les Anglais ont même réussi à ouvrir le score, ce qui leur permet de ne s’incliner que 3-1 au final et de garder un espoir légitime de se qualifier. Mais sur cette rencontre, comme contre Liverpool, le PSG semble tellement au-dessus, avec une maitrise collective, une dépense énergétique et une confiance à toute épreuve, qu’il est bien difficile de lui trouver des points faibles. Même quand la domination semble stérile comme en première période, avec un mur anglais face à lui, le club de la capitale trouve la solution. Quitte à s’appuyer sur des exploits individuels comme celui de Désiré Doué. Absolument intenable, l’ancien rennais est le joueur capable de casser le jeu de possession classique avec ses éclairs foudroyants.

Désiré Doué, 19 ans et une grande entrée

Son but d’une frappe en déséquilibre dans la lucarne opposée, l’a fait entrer aux yeux de l’Europe par la grande porte. « Une telle prestation pour un premier quart de finale de Ligue des champions à seulement 19 ans est celle d'un crack. Son but est un pur chef-d'oeuvre (39e) », explique ainsi L’Equipe qui lui colle la note de 8/10. L’ailier parisien était le titulaire surprise de Luis Enrique, et il a parfaitement endossé cette responsabilité. De quoi enflammer littéralement les réseaux sociaux, où son nom était dans toutes les tendances après son but, ses dribbles déroutants et son jeu si atypique qui peut faire penser à la façon dont Neymar survolait les défenses adverses.

Désiré Doué is special. — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 9, 2025

« C’est Neymar nouvelle génération », « Doué et Yamal, c’est des candidats pour le Ballon d’Or, et pas dans 10 ans », « Désiré Doué, la meilleure recrue du PSG », « J’ai cru revoir du Neymar. Les mêmes gestes, avec le Ballon d’Or en prime », « Désiré Doué est unique », a même conclu le compte de la Ligue des Champions, à ses 53 millions d’abonnés. Le PSG a eu le mot de la fin, lançant l’un des nombreux jeux de mots possible avec un tel nom, avec un « Just Doué it » qui fait référence à la marque à la virgule, et au fait que Doué ne parle pas beaucoup, mais agit énormément.