PSG ‍: Stupeur dans le dossier Kolo Muani

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Malgré une passe difficile avec deux mois sans but, Randal Kolo Muani pourrait finalement convaincre la Juventus Turin de le garder une année de plus. Il faudra maintenant trouver un accord avec le PSG.

En difficulté au Paris Saint-Germain, où il n’entrait pas du tout dans les plans de Luis Enrique, Randal Kolo Muani a trouvé une belle porte de sortie lors mercato hivernal. Prêté à la Juventus Turin, l’international français a immédiatement répondu aux attentes du côté de la Vieille Dame avec cinq buts en Série A à la suite. Depuis, c’est en revanche une longue traversée du désert pour l’ex-attaquant de Francfort, qui n’a plus marqué le moindre but depuis deux mois à tel point que les Bianconeri ont douté de l’intérêt de renouveler le prêt de Kolo Muani.

Tuttosport : La #Juve espère prolonger le prêt de Randal Kolo Muani et négocie avec le #PSG. La volonté est de l’avoir aussi pour le Mondial des clubs 🗞️ pic.twitter.com/QKcrQZ6jK4 — GuillaumeMP (@Guillaumemp) April 10, 2025

Avec le changement d’entraîneur, et la nomination d’Igor Tudor en lieu et place de Thiago Motta, un retour au PSG a été évoqué. Mais à en croire les informations de Tuttosport, la Juventus Turin n’a pas changé d’avis en ce qui concerne l’avenir de Randal Kolo Muani. En effet, le journal transalpin affirme dans son édition du jour que la Vieille Dame espère toujours prolonger le prêt de l’attaquant du Paris Saint-Germain. La volonté des dirigeants turinois est également de pouvoir compter sur le Français pour la Coupe du monde des clubs qui se disputera au mois de juin.

La Juventus veut finalement garder Kolo Muani

Malgré sa mauvaise passe et le changement d’entraîneur à la Juve, l’idée est donc toujours de conserver Randal Kolo Muani un an de plus pour l’actuel cinquième de Série A. La question est maintenant de savoir si le PSG acceptera de prêter sans option d’achat son attaquant pour la seconde fois de suite, ou si Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi chercheront plutôt à vendre le Français pour récupérer une belle indemnité de transfert et ainsi limiter la casse, deux ans après son transfert en provenance de Francfort pour près de 90 millions d’euros bonus compris. En Angleterre, le profil de Kolo Muani est toujours surveillé par de nombreux gros clubs, une véritable menace pour la Juventus dans ce dossier encore indécis.