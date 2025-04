Daniel Riolo annonce l’élimination de l’OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL a fait trembler Manchester United mais cela ne suffit pour le moment pas pour être en position avantageuse. Daniel Riolo annonce le scénario du match retour.

Match nul valeureux de l’Olympique Lyonnais ce jeudi soir face à Manchester United. Dans une rencontre très bien partie, les Lyonnais pensaient avoir fait le plus difficile en ouvrant le score et en dominant leur adversaire. Mais les Anglais ont été réalistes et auraient même pu l’emporter sans l’égalisation de Rayan Cherki au bout des arrêts de jeu. Ce match nul 2-2 laisse toutes les possibilités ouvertes avant le match retour, mais bien entendu, c’est désormais MU qui est en position de force pour se qualifier avec l’avantage de jouer à domicile la semaine prochaine. Un scénario couru d’avance pour Daniel Riolo, qui se veut défaitiste au moment d’analyser la situation à la mi-temps de cette double confrontation.

Daniel Riolo espère se tromper, mais ça ne sent pas bon

« Est-ce que Lyon peut faire mieux au match retour que ce qu’il ont présenté ? Avec les situations qu’ils se sont procurés et les occasions manquées, on n’a pas l’impression qu’ils peuvent faire mieux. C’est difficile d’évaluer cette équipe de Lyon cette saison. Face à une équipe de Manchester United limitée, une victoire m’aurait rassuré. D’accord, ils ont évité la défaite mais on a comme l’impression que si Manchester United pousse un peu, ça va suffire à éliminer Lyon. Et ce sentiment me fait croire que Lyon a laissé passer sa chance. J’espère me tromper », a lancé le polémiste de l’After Foot, persuadé que l’on va retrouver le bon vieux scénario des équipes françaises en Coupe d’Europe, qui s’accrochent mais craquent face aux gros sur l’ensemble des deux matchs.

En tout cas, à écouter Rayan Cherki, les Lyonnais viendront très motivés à Old Trafford pour essayer de reproduire une prestation de ce même acabit, avec un résultat positif au bout cette fois-ci. Ce serait, malgré la forme chancelante de Manchester United cette saison, un très bel exploit de l’OL.