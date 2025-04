Le PSG s’est trouvé un autre phénomène à 85 ME

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Déjà bien armé, le secteur offensif du Paris Saint-Germain pourrait accueillir du renfort cet été. Le club de la capitale s’intéresse à l’ailier de West Ham Mohammed Kudus dont les qualités de percussions feraient encore plus de dégâts chez les adversaires des Parisiens.

Au cas où certains n’avaient pas encore compris, le Paris Saint-Germain a encore envoyé un message à l’Europe. Les hommes de Luis Enrique, bien que menés en première période, ont offert une nouvelle démonstration contre Aston Villa (3-1) mercredi. Les Villans n’ont pas pu résister aux assauts répétés de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, tous les deux auteurs d’une grosse performance et d’un chef d’œuvre chacun.

QUEL CHEF-D'ŒUVRE DE DÉSIRÉ DOUÉ 🤯



Le PSG égalise seulement 3min après l'ouverture du score d'Aston Villa !#PARAVL | #UCL pic.twitter.com/dbBE6T06H3 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 9, 2025

Ce quart de finale aller de Ligue des Champions n’a fait que confirmer la qualité de l'attaque parisienne également portée par Ousmane Dembélé ou encore Bradley Barcola. Et qui pourrait accueillir un autre talent durant le mercato estival. En effet, le média Africafoot ne révèle pas seulement un intérêt du Paris Saint-Germain pour Mohammed Kudus. Nos confrères indiquent que le club de la capitale a déjà entamé des discussions avec West Ham pour l’ailier de 24 ans. On apprend également que l’international ghanéen, connu pour ses qualités de percussion sur les couloirs, plaît aussi à Chelsea, Arsenal, Manchester City et Tottenham.

Une offre saoudienne à 100 M€

Sa cote élevée en Angleterre explique en partie les hautes exigences de ses dirigeants. Pour accepter le transfert de leur ailier sous contrat jusqu’en 2028, avec une année supplémentaire en option, les Hammers réclameraient 85 millions d’euros ! Il s’agirait d’un énorme investissement, même pour le Paris Saint-Germain et ses propriétaires qataris. Les courtisans énumérés pourront toujours tenter de négocier un prix à la baisse pour Mohammed Kudus. Mais les discussions s’annoncent compliquées dans la mesure où la formation saoudienne d’Al-Nassr aurait déjà proposé 100 millions d’euros en espérant attirer l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam.