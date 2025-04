Le PSG répond à Kylian Mbappé sur les 55 ME

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Coup de chaud dans le désaccord profond entre Kylian Mbappé et le PSG, au sujet des salaires impayés de l’attaquant français lors de ses derniers mois de présence à Paris.

L’avocate du joueur désormais au Real Madrid a fait savoir qu’elle avait effectué une saisie sur les comptes du PSG prévus à cet effet dans le cadre de la procédure en cours, et qu’il n'était désormais plus question de trouver un arrangement. Tout devrait donc se régler au tribunal et ce n’est absolument pas un problème pour le PSG, persuadé d’avoir gain de cause au final.

Une seule équipe peut briser le rêve européen du PSG https://t.co/8AKz2TvHBs pic.twitter.com/O2rut8ciUs — Foot01.com (@Foot01_com) April 10, 2025

« On ira aux Prud’hommes sans problème. Toutes les preuves seront présentées, et Mbappé ne gagnera pas », a confié un membre du PSG à l’AFP, histoire de faire savoir que toute cette agitation ne faisait pas trembler le champion de France en titre. Si les procédures vont jusqu’au bout, la réponse ne pourrait intervenir que dans quelques années, mais il ne fait aucun doute que chaque camp est déterminé à ne pas lâcher, à la fois sur le plan médiatique et juridique, et que tous les recours seront utilisés.