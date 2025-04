PSG ‍: Dembélé Ballon d'Or, ça devient sérieux

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

La course au Ballon d’Or 2025 n’a jamais autant fait rage que depuis le début de cette saison. Plusieurs candidats postulent clairement au sacre, dont Ousmane Dembélé qui continue de monter en puissance dans la hiérarchie des favoris.

Si le Ballon d’Or est une récompense individuelle, il s’inscrit aussi et surtout dans un succès collectif abouti. Remporter la Ligue des champions au terme d’une saison où il n’y a pas de grandes compétitions internationales pendant l'été est une nécessité pour tous les joueurs qui aspirent à remporter le Ballon d’Or. Cette saison, plusieurs joueurs font littéralement des folies avec leur club respectif. Au point de tous être considérés comme des candidats sérieux à la récompense individuelle. Parmi eux, on retrouve logiquement Ousmane Dembélé qui continue de progresser dans la hiérarchie des favoris.

Dembélé, le Ballon d’Or n’est plus très loin

PSG : Dembélé peut regarder Lionel Messi dans les yeux https://t.co/Ti2e4xpMjh — Foot01.com (@Foot01_com) April 2, 2025

Après le quart de finale aller de la Ligue des champions, L’Equipe a fait un point sur la hiérarchie des favoris au sacre final. Une nouvelle fois décisif avec le Paris Saint-Germain (passeur sur le but de Nuno Mendes face à Aston Villa), Ousmane Dembélé continue de s’imposer dans le lot des grands favoris au Ballon d’Or 2025. Pour s’assurer la première place au classement final, il lui faudra toutefois valider un triplé historique avec le PSG (Ligue 1, Coupe de France, Ligue des champions). Mais face à lui, on peut retrouver le trio offensif du FC Barcelone avec, en tête de proue, Raphinha.

Auteur de 28 buts et 22 passes décisives cette saison, le Brésilien est un artisan majeur du renouveau du Barça. Toutefois, comme cela a déjà été le cas par le passé, le fait d’avoir autant de joueurs favoris au Ballon d’Or dans une seule et même équipe peut jouer des tours aux concernés. Derrière Raphinha, Robert Lewandowski (40 buts, 3 passes décisives) et Lamine Yamal (14 buts, 21 passes décisives) sont, eux aussi, calibrés pour remporter la récompense individuelle en octobre prochain. De quoi créer un départage des voix entre les trois offensifs du Barça, et donc laisser un avantage à Ousmane Dembélé. Sinon, d’autres joueurs qui ont aussi été favoris au cours de la saison sont quasiment hors-course, comme Kylian Mbappé et Vinícius Júnior.