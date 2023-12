PSG ‍: Donnarumma conforté, Luis Enrique connaît les vrais coupables

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a connu une après-midi compliquée ce dimanche sur la pelouse du Havre. Malgré la victoire, Gianluigi Donnarumma est passé à côté, écopant d'un carton rouge évitable.

Le PSG a fait une très belle opération ce dimanche en battant Le Havre. En effet, avec la défaite de Nice samedi à Nantes, les champions de France ont désormais pris 4 points d'avance sur les Aiglons. Pourtant, tout n'avait pas bien commencé en Normandie avec l'expulsion logique de Gianluigi Donnarumma suite à une sortie très mal négociée. Heureusement, pour le PSG, Kylian Mbappé aura été à la hauteur, tout comme jeune Arnau Tenas, qui a parfaitement assumé l'intérim. Si les fans et observateurs parisiens commencent à sérieusement remettre en question Donnarumma, ce n'est pas encore le cas de Luis Enrique, qui incrimine lui sa défense...

Donnarumma, Luis Enrique calme le jeu

En conférence de presse d'après-match, l'ancien entraineur du FC Barcelone a en effet lancé un message à son portier. Un message de confiance qui devrait lui faire plaisir mais aussi le rassurer quelque peu. « Donnarumma ? Ce n'est pas de sa faute, le rouge c'est plus la responsabilité de la ligne défensive, c'est une erreur d'alignement. Nos joueurs n'ont pas attaqué le ballon, on s'est un peu perdus », a en effet indiqué Luis Enrique, avant de tout de même féliciter Arnau Tenas pour son attitude et son niveau de jeu affiché : « Il s’adapte très bien aux idées de relance depuis la défense que nous volons mettre en place. Il s’entraîne chaque jour comme s’il s’agissait du dernier entraînement de sa vie. Il a eu l’opportunité de jouer et de démontrer son niveau ». Arnau Tenas aura une bonne occasion de se montrer la semaine prochaine lors de la réception de Nantes. Reste à savoir néanmoins s'il pourra aspirer à plus à Paris cette saison.