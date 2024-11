Sampaoli arrive à Rennes sans son adjoint anti-Mandanda

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Relégué sur le banc par Jorge Sampaoli à l’OM en 2021-2022, Steve Mandanda retrouve le technicien argentin à Rennes. Mais cette fois, le gardien de 39 ans ne devrait pas être victime des choix de son entraîneur, tout du moins pas à court terme.

Treizième de Ligue 1 après onze journées, le Stade Rennais doit absolument rebondir. Le club breton n’a gagné que trois fois en championnat depuis trois mois et demi, un parcours de relégable qui ne peut plus durer. Les dirigeants rennais en ont bien conscience et pour sortir de la crise, ils font fait appel à Jorge Sampaoli, lequel a succédé à Julien Stéphan. En Bretagne, l’ex-entraîneur de l’Olympique de Marseille a retrouvé une vieille connaissance en la personne de Steve Mandanda. A première vue, la nomination du bouillant coach argentin n’est pas la meilleure des nouvelles pour le gardien de 39 ans, qui avait perdu sa place de titulaire à l’OM sur choix de Jorge Sampaoli.

Sampaoli sous le choc, Rennes n'a pas d'équipe https://t.co/jralNizl13 — Foot01.com (@Foot01_com) November 20, 2024

Mais selon les informations de L’Equipe, l’ex-sélectionneur du Chili et de l’Argentine ne devrait pas se montrer aussi radical avec Steve Mandanda à Rennes. D’abord car à Marseille, c’est avant tout son entraîneur des gardiens Jon Pascua, qui entretenait des liens étroits avec Pau Lopez, qui avait milité pour la mise à l’écart de Steve Mandanda. Or, cet entraîneur des gardiens n'a pas suivi Sampaoli à Rennes, où Olivier Sorin conserve son poste. Par ailleurs, la situation rennaise n'a rien à voir avec celle de l'OM à l'époque.

En crise, le club breton doit s’appuyer sur ses rares leaders et le capitaine Steve Mandanda en fait indiscutablement partie. Jorge Sampaoli en a conscience et sait qu’il devra compter sur l’expérience du champion du monde. Mandanda sera donc titulaire pour les matchs à venir, et il a tout intérêt à briller. Car le nouveau coach rennais se donne « quelques matches pour se faire une idée des postes où il demandera des renforts à sa direction au mercato de janvier » et « cela inclut le poste de gardien ». Autant dire que Mandanda ne part pas avec un handicap d’office, mais rien ne lui sera pour autant pardonné s’il ne se montre pas performant.