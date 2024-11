Rennes ‍: La première exigence de Sampaoli révélée

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Arrivé en urgence à Rennes le 11 novembre, Jorge Sampaoli part de très loin avec le club breton. Il sera néanmoins très attentif à l'état d'esprit pour son premier match, ce dimanche à Lille.

Après une trêve de novembre compliquée puisque Julien Stephan a fini par sauter mais a mis du temps à être remplacé par Jorge Sampaoli, le Stade Rennais va débuter son opération remontée. Cela commence difficilement avec un déplacement à Lille ce dimanche à 15h, alors que le nouvel entraineur n’aura pas forcément tous les éléments pour juger. Dix jours après son arrivée, l’ancien coach de l’OM n’a pas vraiment pu mettre beaucoup de choses en place, surtout que la neige est venue brouiller ses dernières séances collectives. Sampaoli aime avoir du temps pour construire ses équipes et faire appliquer sa philosophie de jeu, mais pour le moment, ce sera place à l’urgence. C’est pourquoi aucun élément important n’a été livré lors de la conférence de presse de présentation, où l’Argentin n’a pas été instructif selon le journaliste Thomas Rassouli.

Rennes, c'est un champ de ruines

« Le plus important pour moi est d’inculquer une culture du jeu » 🎙️



Jorge Sampaoli s’est présenté en conférence de presse à deux jours de son premier match sur le banc Rouge et Noir, face au LOSC. — Stade Rennais F.C. (@staderennais) November 22, 2024

Pour la plume du site Stade Rennais Online, qui se confie lors de l’émission Pleine Lucarne, ce sera surtout l’état d’esprit qui sera déterminant pour cette rencontre face à Lille. « C’est ça à la limite le message qu’on peut retenir de sa conférence de presse. On ne retient rien si ce n’est qu’il veut voir des joueurs qui se donnent et qui montrent un état d’esprit, une culture et une identité de jeu. C’est la remise à zéro et on y va maintenant. Les joueurs pour beaucoup sont assez contents du changement, tout le monde veut briller et Sampaoli va désormais avoir envie de transmettre des choses », a livré le journaliste, pour qui le Stade Rennais est actuellement « un champ de ruines » dans lequel le nouvel entraineur va tenter de remettre un peu d’ordre pour éviter de vivre une saison encore plus compliquée qu’elle ne l’est actuellement.