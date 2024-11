Rennes ‍: Jorge Sampaoli déniche un lieutenant au Portugal

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

A défaut de pouvoir recruter des joueurs pour le moment, Jorge Sampaoli récupère un staff technique à sa guise. C'est le cas avec Abel Pimenta.

Nouvel entraineur du Stade Rennais, Jorge Sampaoli prend ses marques lors de cette trêve internationale, et va donc avoir un petit peu de temps pour préparer le match à venir contre Lille de ce dimanche. L’entraineur argentin sait qu’il aura les moyens de bouleverser l’effectif du club breton cet hiver, mais en attendant, il se permet d’agir sur ce qu’il peut déjà modifier. Il s’agit notamment de son staff technique et cela se traduit cette semaine par l’arrivée d’Abel Pimenta. Ce Portugais de 32 ans a été viré de Braga, où il était adjoint de l’entraineur principal, dès le début de la saison en raison des mauvais résultats du club lusitanien. C’est donc libre qu’il signe au Stade Rennais et retrouvera Jorge Sampaoli, qu’il a connu à Séville il y a quelques années de cela, explique Benjamin Quarez, le journaliste du Parisien.

Abel Pimenta fait partie de ces entraineurs portugais qui ont débuté très jeune, puisque le technicien de 32 ans a débuté le coaching alors qu’il n’avait que 19 ans, avec des équipes de jeunes, notamment au FC Porto. Il s’est spécialisé dans l’analyse vidéo et la data, avant de devenir chef du recrutement en Amérique du Sud puis adjoint à Séville et dans plusieurs clubs portugais. Avec toujours le profil d'un technicien travailleur, soucieux du détail et désireux de faire jouer ses équipes avec le ballon.