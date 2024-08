France-Argentine ‍: Comme Doumbé, il affiche sa rage contre Otamendi

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

La fin de match de France-Argentine met encore les nerfs à vif, y compris en France, où la victoire des Bleuets ne fait pas oublier le comportement détestable des Argentins.

Fin de match houleuse samedi soir entre la France et l’Argentine, et dans les deux pays, cette rencontre musclée a marqué les esprits. Les Bleuets vont vite devoir passer à autre chose car une demi-finale contre l’Egypte se prépare. C’est en revanche fini par l’Albiceleste, qui n’a pas réussi à faire tomber la France dans ces Jeux Olympiques où les affrontements entre les deux nations (rugby à 7, handball), tournent en faveur des Tricolores. Mais la fin de match à Bordeaux reste toutefois un gros point noir. La rage française de battre une équipe avec qui il y a désormais un gros contentieux est allée un peu trop loin, avec notamment les provocations d’Enzo Millot qui a pris un carton rouge. S’en est suivie une grosse mêlée dans laquelle Nicolas Otamendi a été loin d’être exemplaire, cherchant à frapper les joueurs français qu’il croisait.

« Il ferait mieux d’apprendre à jouer au football »

La rencontre, également diffusée sur Eurosport en France, a provoqué un pétage de câble de la part du commentateur lors des échauffourées. « C’est dommageable ce que l’on voit. Otamendi, il n’a fait que ça, il ferait mieux d’apprendre à jouer au football. 36 ans Otamendi, champion du monde. On est aux Jeux Olympiques, ils ont un comportement DE-GUEU-LASSE. Basta », ont lancé les deux commentateurs d’Eurosport en se relayant. Parmi eux, se trouvait Lionel Charbonnier, champion du monde en tant que troisième gardien avec la France en 1998 et qui a enfoncé le clou sur X devant les remarques acides venues d’Argentine et surtout encore des commentaires racistes sous le post des joueurs tricolores.

À l image d OTAMENDI !!! « Champion du monde » INSTIGATEUR DE TOUT CELA. IL FAUT RÉAGIR !!!! INADMISSIBLE !!!! Oui je persiste et signe. Apprendre à jouer au football c est aussi apprendre une éthique !!!! N’en déplaise à ceux qui se croient tout permis !!! https://t.co/xJko8tbZcU — charbonnier lionel (@liocharbo) August 2, 2024

Pour l'ancien gardien de but de l'AJ Auxerre, s'il y a autant de commentaires racistes qui viennent d'Argentine, c'est la faute de joueurs comme Nicolas Otamendi qui se permettent tout ce qu'ils veulent sur un terrain. « À l image d'OTAMENDI !!! « Champion du monde » INSTIGATEUR DE TOUT CELA. IL FAUT RÉAGIR !!!! INADMISSIBLE !!!! Oui je persiste et signe. Apprendre à jouer au football c est aussi apprendre une éthique !!!! N’en déplaise à ceux qui se croient tout permis », a balancé le consultant d’Eurosport également intervenant sur RMC, et qui accuse l’Argentine de pourrir totalement les matchs de football et l’âme de ce sport avec son comportement à chaque match à enjeu.

Nicolas Otamendi ne s'est pas fait que des amis lors de son passage en France, et Lionel Charbonnier n'est pas le seul à s'énerver, puisque le combattant de MMA Cédric Doumbé a clairement expliqué qu'il voulait une petite discussion avec le défenseur argentin.