EdF ‍: Deschamps laisse sa place à Zinedine Zidane

Par Alexis Rose

Pour sa première prise de parole depuis l’annonce de son départ de l’équipe de France en 2026, Didier Deschamps s’est confié sans détour sur son probable successeur, Zinédine Zidane.

Nommé durant l’été 2012, Didier Deschamps quittera officiellement la tête de l’équipe de France après la Coupe du Monde 2026. Avec un parcours bien rempli, entre la victoire au Mondial en 2018 et les finales perdues à l’Euro 2016 et à la CDM 2022, l’actuel sélectionneur va laisser une trace indélébile dans l’histoire de l’équipe de France. Mais alors qui aura les épaules pour succéder à celui qui a ramené les Bleus sur le toit du monde ? Probablement Zinédine Zidane. Si aucune décision n’a encore été annoncé par le président de la FFF, Philippe Diallo, qui devrait attendre le départ de Deschamps après le Mondial aux USA, au Mexique et au Canada l’année prochaine, Zizou fait office de candidat le plus crédible. Sans poste depuis son départ du Real Madrid en 2021, ZZ attend en tout cas sagement la place de Deschamps. Mais qu'en pense l’actuel sélectionneur ? Pour lui, Zidane serait son successeur idéal.

« Zizou est un très bon candidat »

Dans sa première interview depuis l'annonce de son départ, Didier Deschamps explique les raisons qui l'ont poussé à prendre cette décision, annonce que Kylian Mbappé sera de retour en mars et laisse entendre qu'il entraînera un club, après. https://t.co/h5csHE4wRK pic.twitter.com/LEQ11lgqFm — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 13, 2025

« Zizou est un très bon candidat, naturel et j’ajouterai attendu. Après, je ne sais pas s’il en aura envie. Cela me semble être bien ? Mais c’est sa décision. Qu’il y ait d’autres candidats, c’est possible et probable, mais le choix final sera celui du président. En tout cas, il y a beaucoup de respect entre nous. On s'est vus la dernière fois à l'été 2023, on doit se revoir l'été prochain, pour les mêmes raisons », a lancé, dans une interview sur L’Equipe, Deschamps, qui ferme donc la porte à toutes les rumeurs comme quoi il serait en froid avec Zidane, son très probable successeur à la tête des Bleus.