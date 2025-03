Mbappé contre Dembélé, le prochain Ballon d'Or sera Français

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Amis dans la vie, les deux internationaux français Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé s’imposent aujourd’hui comme les deux principaux favoris pour le Ballon d’Or.

En prenant la porte dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions avec Liverpool, Mohamed Salah a peut-être dit au revoir au Ballon d’Or, pour lequel il était jusqu’à présent l’immense favori. Bourreau des Reds, Ousmane Dembélé s’est en revanche affirmé comme un sérieux candidat pour décrocher la récompense individuelle suprême, lui qui totalise 30 buts et 6 passes décisives depuis le début de la saison. Lamine Yamal ou encore Raphinha sont d’autres sérieux prétendants… au même titre que Kylian Mbappé. A n’en pas douter, l’identité du vainqueur de la Ligue des Champions aura un sérieux impact sur le résultat du prochain Ballon d’Or mais à date, on peut quasiment affirmer que les deux favoris principaux sont Français.

PSG : Un journaliste vedette demande pardon à Dembélé https://t.co/gLXCLPxgoG — Foot01.com (@Foot01_com) March 17, 2025

C’est en tout cas l’avis du journal L’Equipe, pour qui tout risque de se jouer dans les mois à venir entre les deux amis Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, qui en est lui à 31 buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison avec le Real Madrid. « Avec la même étiquette de buteur, Dembélé et Mbappé nourrissent maintenant une émulation qui pourrait devenir une rivalité, pour le Ballon d'Or et pour la meilleure place qui permet de marquer des buts. Concurrents, c'est donc possible, mais toujours amis, c'est certain » écrit notre confrère Anthony Clément dans les colonnes du quotidien national.

Une rivalité à gérer pour Deschamps ?

Didier Deschamps va devoir gérer cet aspect dans les prochaines semaines, tout en réussissant à faire cohabiter les deux hommes sur le terrain alors qu’ils évoluent à présent au même poste, celui d’avant-centre. Pour le déplacement en Croatie ce jeudi, une tendance se dessine, avec la probable titularisation de Dembélé en numéro neuf et le retour pour Mbappé dans son couloir gauche tant adoré. Espérons surtout que les deux buteurs les plus redoutables d’Europe de ces dernières semaines guideront l’Equipe de France vers de jolis succès en 2025 et surtout en 2026, avec un Mondial aux Etats-Unis en ligne de mire.