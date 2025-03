L'avis de Pierre Ménès sur Croatie-France est brutal

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Après une première mi-temps désastreuse en Croatie, l'équipe de France s'est mise en fâcheuse position en Ligue des Nations. Pour Pierre Ménès, les Bleus n'ont aucune circonstance atténuante suite à cette défaite 2-0.

Rien n'est perdu pour l'équipe de Didier Deschamps, qui tentera dimanche soir au Stade de France de renverser la situation face à la Croatie. Mais la prestation de Kylian Mbappé et de ses coéquipiers jeudi soir à Split a été tout sauf rassurante. Revenant sur cette rencontre ratée des Bleus, Pierre Ménès n'a pas été tendre envers l'équipe de Didier Deschamps, dont il attendait plus et mieux dans une Ligue des Nations dont l'ancien membre du Canal Football Club n'est pas fan du tout. Sur sa chaîne Youtube, ce dernier a livré son verdict et il est brutal, car Pierre Ménès se demande si Didier Deschamps ne s'est pas enfermé dans des choix qu'il ne changera plus d'ici au Mondial 2026, sa dernière grande échéance aux commandes de l'équipe de France avant de céder sa place à Zinedine Zidane ou un autre.

Pierre Ménès sans pitié

LdN : Les Bleus se font corriger en Croatie https://t.co/ZyOKvUwFjy — Foot01.com (@Foot01_com) March 20, 2025

« Le résultat, c'est une catastrophe. Perdre 2-0 en Croatie lorsque tu es une équipe qui est censé faire partie des grandes nations favorites d'à peu près toutes les compètes où elle est engagée, ce n'est évidemment pas possible. La première période de l'équipe de France, elle a été indigne (...) Là, c'est une équipe dans laquelle rien ne va. Alors, on peut effectivement commencer à extrapoler et se dire : est-ce que ce n’est pas Deschamps qui arrive en bout de course, son message qui ne passe pas ? ça, je ne peux pas le dire, mais ce que je sais, c'est que sa composition d'équipe au coup d'envoi était nulle et non avenue. Quand tu prends Désiré Doué, je ne sais pas, c'est peut-être lui le joueur qui manque ou c'est peut-être Cherki ou Akliouche. Il pourrait les faire jouer pour voir, qu'est-ce qu’il risque ? Sachant quand même que globalement, on en est tous bien conscient qu’on s'en fout un peu de faire le Final Four de la Ligue des Nations (...) La prestation globale de l'équipe de France, elle a été catastrophique », constate Pierre Ménès, qui attend nettement mieux des Bleus, dimanche soir.