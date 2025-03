« ‍Mbappé, c’est un problème ‍», il alerte la France

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé n'a pas réussi à éviter une défaite pour les Bleus en Croatie. Et une nouvelle fois, le problème de son absence de pressing fait l'objet d'un vaste débat en France.

De retour en équipe de France, l'attaquant du Real Madrid était forcément déçu après le 2-0 pris jeudi soir à Split, mais Kylian Mbappé est convaincu que les Bleus pourront se qualifier pour le dernier carré de la Ligue des Nations. Cependant, l'ancien joueur du PSG a beau avoir rendu une copie honorable, sans plus, fait toujours l'objet de critiques liées à son peu d'engagement dans le pressing et semble ne pas pouvoir s'impliquer énormément. Pour Dave Appadoo, il est clair que Kylian Mbappé devrait tout de même essayer de changer de comportement et de s'impliquer nettement plus. Dans L'Equipe du Soir, le journaliste du quotidien sportif n'est pas remonté contre Mbappé, mais il estime tout de même que l'heure est venue pour lui de faire des efforts collectifs afin de booster le jeu des Bleus.

Mbappé, muscle ton jeu

Sans se montrer d'une virulence terrible à l'encontre de Kylian Mbappé, Dave Appadoo remet toutefois ce problème sur le devant de la scène. « Au rassemblement de septembre, c’était un fantôme. Il n’y avait rien qui allait, même dans son langage corporel. Là, je trouve qu’il y est allé, même si techniquement, il lui a manqué des choses. Mais au moins, il n’a pas été absent des débats (...) Moi, ce qui m’interpelle, c’est qu’on peut se demander quelle est la dernière équipe où il y a eu du pressing avec Kylian Mbappé ? C’est une vraie question, sans aller dans la polémique. Je m’aperçois que le Real Madrid presse beaucoup moins que l’année dernière, il faut que lui aussi réactive quelque chose.

Moi, je trouve que c’est un problème, car on ne parle pas d’un joueur qui a 34 ou 35 ans. On a reproché la même chose à Messi, mais durant la première partie de sa carrière, il faisait le contre-pressing, il ne dormait. Cristiano Ronaldo avec Manchester United, c’était un démon. Cela fait quelques années, que c’est complètement absent de son logiciel », constate le journaliste de L'Equipe. Pas certain que cela change quoi que ce soit au style de Kylian Mbappé, à qui l'on demande surtout de marquer des buts, comme c'était le cas au PSG et désormais au Real Madrid.