Zidane chipé à la France, la Belgique a osé

Officiellement nommé sélectionneur de la Belgique ce vendredi, Rudi Garcia n’était pas le premier choix de la Fédération belge. Le directeur sportif Vincent Mannaert a sondé d’autres entraîneurs, à commencer par Zinédine Zidane, pourtant annoncé avec insistance en équipe de France après le départ de Didier Deschamps en 2026.

Rudi Garcia fera donc partie des concurrents de l’équipe de France. Ce vendredi, le Français a été nommé sélectionneur de la Belgique après le licenciement de Domenico Tedesco. Le coach notamment passé par Lille, Marseille et Lyon n’était pourtant pas le premier choix de la Fédération belge. Ces derniers jours, les noms de Julen Lopetegui et de Thierry Henry ont alimenté les rumeurs alors qu’ils n’étaient pas non plus la priorité de Vincent Mannaert.

En effet, le média belge Nieuwsblad affirme que la Belgique voulait surtout nommer un certain Zinédine Zidane. Le directeur sportif de l’instance belge a lui-même contacté l’ancien entraîneur du Real Madrid. Mais le natif de la cité phocéenne n’était pas intéressé par la proposition. Sa réponse négative n’est pas du tout surprenante lorsque l’on connaît son actualité. Libre depuis mai 2021 et son départ de la Maison Blanche, Zinédine Zidane a refusé de nombreuses offres ces dernières années, sans doute afin de sauter sur une occasion de devenir le sélectionneur de l’équipe de France.

Zidane attend sagement les Bleus

Le Ballon d’Or 1998 avait publiquement avoué son intérêt pour le poste. Et son entourage a récemment confirmé son intention. « Si on lui propose directement la sélection, il ne la refusera pas, confiait un de ses proches au quotidien Le Parisien. Les Bleus, comme pour Deschamps, représentent quelque chose à part. Ce n’est pas une posture pour lui. » Après l’annonce du départ de Didier Deschamps en 2026, Zinédine Zidane attend sûrement l’appel de la Fédération Française de Football.