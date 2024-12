FFF ‍: Diallo et Aulas en panique totale

Dans : Equipe de France.

Par Quentin Mallet

L'histoire est en marche à la Fédération française de football. Les élections qui doivent permettre d'identifier un nouveau président vont bon train et le tandem Aulas-Diallo aurait pris du retard.

Les élections à la présidence de la Fédération française de football vont prochainement révéler l'identité du futur patron du football français. Pour l'heure, le poste est occupé par Philippe Diallo, président intérimaire depuis la mise à l'écart de Noël Le Graët et candidat pour conserver ce poste cette fois en étant élu. Pour le prochain mandat, ce dernier peut compter sur la présence de Jean-Michel Aulas. L'ancien président illustre de l'Olympique Lyonnais est en lice pour devenir le numéro 2 de la FFF. Un tandem qui aurait pris du retard sur la concurrence, selon Romain Molina.

Jean-Michel Aulas est en train de faire perdre beaucoup de votes à Philippe Diallo (en pro et en amateur).



Ils sont en panique car le vent tourne... — Romain Molina (@Romain_Molina) December 10, 2024

Sur son compte X, Romain Molina, écrivain et enquêteur spécialisé dans le sport, y compris le football, a donné quelques indices sur l'élection qui se passe actuellement. Si Pierre Samsonoff semble faire son petit bout de chemin sans encombre, accueillant notamment en nombre les votes du football amateur rural, le duo Diallo-Aulas sentirait le vent tourner.

« Le clan Diallo/Aulas s'active depuis quelques jours en passant des appels et messages ici et là. Eux qui pensaient gagner tranquillement les élections FFF. Jean-Michel Aulas est en train de faire perdre beaucoup de votes à Philippe Diallo (en pro et en amateur). Ils sont en panique », a glissé Romain Molina. Sans en dire plus sur les chances des uns ou des autres de l'emporter, il fait comprendre que la victoire n'est pas encore acquise au président sortant.

Pour rappel, le monde amateur s'est largement mobilisé pour faire de ces élections un exemple de démocratie. Selon les chiffres donnés par Foot Amateur, hier mardi 10 décembre à 18h, le taux de participation était déjà de 21,44%. Un chiffre bien au-delà des espérances de la Fédération française de football.