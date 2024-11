EdF ‍: Koundé demande du respect ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Guyot

Les joueurs de l'Équipe de France arrivent depuis quelques temps à Clairefontaine avec des tenues osées qui ne sont pas du goût de tout le monde. Jules Koundé a fait passer un message à Jérôme Rothen et Jean-Michel Larqué ces dernières heures.

C’est devenu une habitude, et les médias sont aux premières loges pour assister au défilé de mode de l'Équipe de France. Depuis de nombreux rassemblements, les joueurs tricolores débarquent à Clairefontaine le premier jour du rassemblement avec des tenues osées plutôt que de venir avec leur équipement sportif ou des vêtements de tous les jours par exemple, ce qui ne plaît pas à plusieurs consultants. Parmi eux, Jérôme Rothen et Jean-Michel Larqué, qui s’étaient insurgés que le sélectionneur Didier Deschamps laisse passer cela. Toujours dans le coin en termes de goûts vestimentaires, Jules Koundé a tenu à répondre aux deux anciens joueurs dans l’émission The Bridge à laquelle le Barcelonais a participé avec ses coéquipiers chez les Bleus, Aurélien Tchouaméni et Ousmane Dembélé.

Koundé veut du respect sur les tenues en Equipe de France

L’avis de Jules Koundé & Tchouaméni sur la polémique des tenues 🇫🇷



( Ousmane s’est désolidarisé 😭) pic.twitter.com/Rq0pPrEV5R — LONGUE VIE À TOUS MENNÉS ❤️ (@CaminoTV) November 13, 2024

Le défenseur de la France, souvent porte-parole de l’équipe pour prendre position sur des sujets de société, leur avait déjà répondu le mois dernier après leur intervention sur RMC et il en a rajouté une couche ces dernières heures : «Maintenant, les gens attendent ça avec impatience. Ils se demandent dans quel style je vais arriver, si je vais être excentrique ou pas. Il y a des manières de faire. Très souvent dans les médias, c’est fait de manière irrespectueuse. Je pense que chacun vient comme il le sent. C’est juste un manque d’ouverture d’esprit. De temps en temps c’est bien de répondre pour faire entendre ton point de vue. Après tu es d’accord ou tu n’es pas d’accord», a-t-il développé. En début de semaine, Koundé a tenu parole et est arrivé au rassemblement habituel avec une veste vintage de l’Equipe de France, comme il l’avait promis le mois dernier.