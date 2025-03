EdF ‍: Cherki trop fort, Deschamps reçoit un énorme coup de pression

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a fait une excellente opération en battant Nice ce dimanche soir en Ligue 1. Rayan Cherki est une nouvelle fois sorti du lot pour permettre aux Gones de s'imposer dans le sud de la France.

L'OL a de grandes ambitions pour cette fin de saison, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue Europa. Les Gones veulent démarrer une très belle dynamique de victoires et il faudra surfer sur celles à Bucarest et Nice pour finir fort l'exercice en cours. Si le chemin s'annonce encore dur et long pour les Rhodaniens, ces derniers peuvent se rassurer en voyant le niveau affiché par Rayan Cherki. Remplaçant ce dimanche soir à Nice, l'international Espoirs français a rapidement fait parler la poudre, débloquant la situation en marquant en fin de rencontre. Pour beaucoup de fans et observateurs du football français, l'heure est venue pour Rayan Chekri d'être appelé en équipe de France par Didier Deschamps. Ce n'est pas Jordan Allouche qui dira le contraire.

Cherki avec les Bleus, le moment ou jamais ?

Ces dernières heures via un post sur son compte X, le journaliste a en effet indiqué concernant le joueur formé à l'OL : « Si ce jeudi Rayan Cherki n’est pas appelé en sélection par Didier Deschamps, j’espère que personne ne sera choqué s’il choisit l’Algérie. Il a clairement le niveau international ». Didier Deschamps est appelé à faire des choix forts, lui qui pourrait aussi décider de donner une chance à Désiré Doué (PSG) et Maghnes Akliouche (Monaco). Il ne faudra pas trop tarder avec certains éléments, à l'instar de Cherki, qui est fortement courtisé par l'Algérie et même par l'Italie. On sait parfois Didier Deschamps frileux lorsqu'il s'agit de changer ses habitudes. Pour rappel, l'équipe de France affrontera la Croatie à deux reprises les 20 et 23 mars pour le compte des quarts de finale de la Ligue des Nations.