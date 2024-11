EdF ‍: Plusieurs interpellations après France-Israël

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Une quarantaine d’interpellations a été réalisée après le match à haut risque de jeudi soir entre les Bleus et Israël au Stade de France.

Ce vendredi, le préfet de police de Paris a fait le bilan du match entre l’Equipe de France et Israël. Le match était placé à très haut risque par les autorités en raison du contexte politique, mais aucun gros incident n’a été à déplorer si ce n’est le début d’une bagarre dans une tribune du Stade de France en première mi-temps. Sur l’antenne de France 2, Laurent Nunez a fait savoir qu’environ 40 individus avaient tout de même été interpellés durant la soirée de jeudi. « Une bagarre a éclaté et a tout de suite été contenue par les stadiers de la Fédération française de football. Il y a eu deux interpellations, une immédiatement et une à l'issue du match. Deux personnes sont en garde à vue après cet incident » a lancé le préfet de Police de Paris, confiant par la suite qu’environ 40 personnes avaient été interpellées dont 20 ont terminé leur soirée en garde à vue mais qu’aucun incident « grave » n’avait été à déplorer.