EdF ‍: Deschamps zappe Akliouche, l’Algérie en profite

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

En pleine progression avec l’AS Monaco, Maghnes Akliouche se rapproche du niveau international. Le Bleuet n’a pas encore été convoqué ni contacté par le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps. Et pendant ce temps-là, la Fédération algérienne de football tente de convaincre le milieu offensif.

Maghnes Akliouche a clairement franchi un cap cette saison. Avec la confiance de son coach Adi Hütter, l’ailier de l’AS Monaco s’est solidement installé dans le onze avec des performances remarquées. Bien avant son doublé face à Brest (3-2) vendredi, le jeune talent de 22 ans s’était notamment illustré contre le FC Barcelone (2-1) en Ligue des Champions le 19 septembre dernier. Autant dire que sa prestation n’a pas pu échapper à Didier Deschamps. Mais jusqu’ici, le sélectionneur de l’équipe de France ne l’a pas convoqué, ni même contacté pour parler d’un avenir en Bleu.

Aucun contact avec Deschamps

« Non, je n’ai pas échangé avec Didier Deschamps, confiait Maghnes Akliouche en zone mixte vendredi. Je ne sais pas si je suis loin du niveau international mais je vais répéter tout simplement mes performances pour poursuivre cette belle dynamique. Moi je vais où on me dit, je fais mes matchs et je continue à bosser tous les jours. » Si le sélectionneur tricolore semble encore hésiter, une autre nation pourrait bien en profiter.

🚨Info🚨



MAGHNES AKLIOUCHE,

Jeune espoir français et talent de l'AS Monaco, est en contact avec la Fédération ALGÉRIENNE, qui travaille sans relâche ces dernières semaines pour le convaincre de représenter les Fennecs.🇫🇷🇩🇿#Akliouche #EquipeDeFrance #Algérie #ASMSLB #ASMonaco — LINO GIAFFERI (@LGiafferi) November 27, 2024

En tant que binational, le Monégasque a aussi la possibilité de représenter l’Algérie dont les dirigeants espèrent le convaincre. Il existe même des échanges concrets entre les deux parties, révèle le journaliste Lino Giafferi . « Maghnes Akliouche est en contact avec la Fédération algérienne, qui travaille sans relâche ces dernières semaines pour le convaincre de représenter les Fennecs », a écrit notre confrère sur le réseau social X, sans évoquer la volonté du joueur. En septembre, le journal L’Equipe affirmait que Maghnes Akliouche, international Espoirs français, se voyait uniquement rejoindre les Bleus.