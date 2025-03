EdF ‍: La France pleure Olivier Giroud

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Meilleur buteur de l’histoire de l’Equipe de France avec 57 réalisations, Olivier Giroud va recevoir un hommage colossal en marge du quart de finale retour de la Ligue des Nations entre les Bleus et la Croatie.

Avec 57 buts inscrits en 137 sélections, Olivier Giroud a indiscutablement marqué l’histoire de l’Equipe de France. Champion du monde en 2018, vice-champion d’Europe en 2016 et vice-champion du monde en 2022, celui qui joue désormais aux Etats-Unis a longtemps été un pilier des Bleus pour Didier Deschamps. Avant-centre au profil unique, il a toujours été un joueur exemplaire pour ses coéquipiers, que le sélectionneur national regrette sans doute. En toute logique, Olivier Giroud va recevoir un hommage bien mérité ce dimanche au Stade de France à l’occasion du quart de finale retour de la Ligue des Nations contre la Croatie. En marge de cet hommage qui s’annonce splendide, la Fédération française de Football a publié une vidéo touchante dans laquelle plusieurs Bleus actuels se livrent sur Olivier Giroud.

La France rend hommage à Olivier Giroud

L’occasion pour Kylian Mbappé de lui rendre un bel hommage. « C’est le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France. Il a eu une grande carrière, il mérite tous les hommages. Merci pour tout ce que tu as apporté à l’équipe de France » a livré l’attaquant du Real Madrid. Didier Deschamps lui a emboité le pas, étant lui aussi très élogieux à l’égard de l’ex-attaquant d’Arsenal, de Chelsea ou encore de l’AC Milan. « Il a toujours été très attaché à ce maillot, avec une générosité au-dessus de la moyenne. Son parcours est remarquable. Bravo et surtout merci » a glissé le sélectionneur des Bleus. Rappelons qu’à l’occasion du match de dimanche, Antoine Griezmann aurait lui aussi dû être honoré par la Fédération française de football. Mais le meneur de jeu de l’Atlético de Madrid a décliné, officiellement pour des raisons d’agenda et son hommage par la FFF aura donc lieu ultérieurement. La soirée de dimanche sera donc celle d’Olivier Giroud et de personne d’autre.