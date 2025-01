EdF ‍: Henry ne touche pas à la légende Zidane

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Si Didier Deschamps est parfois dit en froid avec Zinedine Zidane, tout le monde s'entend bien avec Thierry Henry. Ce dernier ne voit pas qui pourrait empêcher Zizou de prendre les commandes des Bleus en 2026.

Président de la Fédération Française de Football, Philippe Diallo a pris note de l’annonce de Didier Deschamps de mettre un terme à son mandat à la tête des Bleus à l’issue de la Coupe du monde 2026. Cela faisait 14 ans que l’équipe de France n’avait pas à se soucier de cela, et cela va forcément faire un changement à digérer. En terme de rumeurs, il va aussi y avoir des bruits de couloir même si tout le monde est d’accord pour dire que Zinedine Zidane est le grand favori pour occuper ce poste. Lui qui a été champion du monde en 1998, entraineur à succès avec le Real Madrid, et a toujours fait savoir que son rêve était d’entrainer les Tricolores. Qui pourrait l’en empêcher ? Pas Thierry Henry visiblement.

Zidane chez les Bleus, mérité pour Henry

Aux commandes des Bleus depuis 2012, le plus grand sélectionneur de l’histoire de l’Équipe de France tirera sa révérence après la Coupe du Monde 2026 💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/S19Wvwzopu — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) January 8, 2025

L’ancien meilleur buteur de l’histoire des Bleus, qui était le sélectionneur des Espoirs aux derniers Jeux Olympiques, a joué carte sur table sur RMC, reconnaissait que Zizou était le plus légitime de tous pour prendre la suite de Didier Deschamps. « Ça a été depuis longtemps ce que tout le monde pensait et demandait. Ce serait mérité, tout simplement », a confié celui qui fut le coéquipier de Zidane chez les Bleus pendant près de 10 ans et ne semble donc pas prêt à lui faire de l'ombre.

Cela alors que Henry fait partie des techniciens cités pour prendre ce poste si les planètes devaient s’aligner. « Est-ce que je suis candidat ? Je ne vais pas vous répondre. Il y a toujours un coach en place, c'est Didier Deschamps. Je lui souhaite bonne chance pour la prochaine compétition. Après, il faut demander au président. Je ne pense à rien du tout », a botté en touche Thierry Henry, que l’on dit proche de la sélection belge qui traverse une grosse crise de résultat et de gouvernance.

Mais avec son passé en équipe de France et celui désormais de sélectionner des Espoirs, Titi sait bien qu’il a aussi un profil qui peut plaire à la fédération si jamais Zidane choisissait une autre voie.