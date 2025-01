EdF ‍: Un grand club ou le ministère ‍? Manu Petit voit grand pour Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

En quittant son poste de sélectionneur de l’équipe de France après la Coupe du Monde 2026, Didier Deschamps va s’ouvrir de nouvelles portes toutes aussi reluisantes. C’est en tout cas l’avis de son ancien coéquipier Manu Petit.

C’est une annonce qui a fait l’effet d’une bombe. Cette semaine, alors que la France ne rejouera qu’en mars prochain après une longue trêve internationale, Didier Deschamps a annoncé son choix de quitter la sélection à l’issue de son contrat en 2026. Critiqué et en froid avec certains cadres depuis le dernier Euro, le sélectionneur des Bleus laissera donc sa place après la prochaine Coupe du Monde, avec l’ambition d’accrocher une troisième étoile sur le maillot de l’équipe de France. Après avoir été capitaine pour la première en 1998 et sélectionneur pour la deuxième en 2018, DD rêve de finir sa longue aventure tricolore sur la meilleure note possible. Avant cela, il disputera la phase finale de la Ligue des Nations cette année pour garnir un peu plus son palmarès. Mais après 2026, par quelle aventure Deschamps va-t-il se laisser tenter après plus de dix ans à la tête des Bleus ? Emmanuel Petit pense que son ancien coéquipier ne manquera pas de propositions.

« Les grands clubs vont venir toquer à sa porte quand il sera libre »

🗣💬 "Je le vois crouler sous les propositions. Les grands clubs vont venir toquer à sa porte quand il sera libre. Je n'ai aucun doute sur ses compétences d'entraîneur'"



Manu Petit estime que Deschamps ne manquera pas de sollicitations au terme de son mandat avec les Bleus. pic.twitter.com/dWJ1qERfww — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) January 9, 2025

« Deschamps fera partie des prétendants pour aller dans les grands clubs à partir de 2026. Comme Klopp, on peut imaginer voir Deschamps prendre quelques mois sabbatiques pour se régénérer. Car franchement, être entraîneur, c’est une machine à laver. Encore plus dans un grand club qu’en sélection. Mais je n'ai aucun doute sur ses compétences d'entraîneur. Je pense que les grands clubs vont venir toquer à sa porte quand il sera libre. Maintenant, est-ce qu’il aura le désir de prolonger son amour pour le foot ? En tout cas, il est passionné par ce qu’il fait. Je le vois plus intégrer les instances, car il a maintenant un côté politique assez important. Peut-être pas à la FFF, mais ailleurs. Ministre des sports ? Pourquoi pas. Tout est possible, il a le profil pour ça, il fédère beaucoup de gens autour de lui. En tout cas, il aime entraîner, il aime le foot. Il a des idées bien précises, c’est un meneur d’hommes. Donc je le vois crouler sous les propositions, dans le foot ou dans la politique », a lancé le consultant de RMC, qui pense que Deschamps ne partira pas à la retraite en 2026, alors qu’il n’a plus coaché au quotidien dans un club depuis son départ de l’OM il y a 13 ans.