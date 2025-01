EdF ‍: Zidane pas chaud pour succéder à Deschamps ‍?

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Didier Deschamps a mis fin au suspense quant à son avenir en révélant la date de son départ. La porte va s’ouvrir à l’été 2026 pour Zinedine Zidane, mais l’ancien entraîneur du Real Madrid est-il toujours intéressé ?

Maître du temps et de son avenir, Didier Deschamps a pris tout le monde à contrepied en profitant de sa présence sur le plateau du JT de TF1 à l’occasion des Pièces Jaunes pour faire une énorme annonce sur la date de son départ de l’Equipe de France. Sous contrat avec la FFF jusqu’à la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps n’ira pas au-delà. Les tractations vont pouvoir commencer pour savoir qui lui succèdera dans un an et demi, même si un nom revient sans surprise en boucle en ce début de semaine. Zinedine Zidane est l’immense favori à la succession de Didier Deschamps, l’ex-entraîneur du Real Madrid attendant la place depuis un long moment. Mais à force de patienter, « Zizou » est-il toujours dans l’optique de devenir sélectionneur des Bleus ?

Le Graët jette le flou sur la piste Zidane

La question se pose et il n’y a aucune évidence selon Noël Le Graët, ancien patron de la Fédération française de Football, interrogé à ce sujet par RMC. « Qui après Deschamps ? Je ne sais pas, franchement, ça regarde le comité exécutif. Il se passe tellement de choses en deux ans. Quels seront les joueurs titulaires ? Quelle sera la forme des joueurs ? Quel sera le schéma de jeu possible en fonction de la qualité des joueurs qui sont maintenant au-dessus du lot ? Donc c’est trop tôt pour en parler, c'est le Comex qui décidera. Les Français voient Zidane ? Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas un scoop. Un bon choix ? Je ne sais pas trop si ça l'intéresse vraiment, je n'ai pas eu de contact avec lui. Mais c'est le métier de ceux qui sont en place » a prévenu Noël Le Graët, pour qui il faut déjà demander à Zinedine Zidane si le poste l’intéresse avant de l’imaginer à la tête de l’Equipe de France.

Et il y a un réel doute à ce sujet selon l’ex-patron de la FFF, très proche de Didier Deschamps. Sans club depuis plus de trois ans et son départ du Real Madrid, le triple vainqueur de la Ligue des Champions est en tout cas le favori naturel pour devenir à l’été 2026 le nouveau sélectionneur de l’Equipe de France, ce que tant de supporters tricolores attendent depuis des années.