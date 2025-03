LdN ‍: Les Bleus se font corriger en Croatie

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Quart de finale aller de la Ligue des Nations :

Stade Poljud (Split).

Croatie - France : 2-0.

Buts : Budimir (26e) et Perisic (45e+1) pour la Croatie.

Dominée par la Croatie (0-2), l’équipe de France s’est clairement mise en difficulté dans ce quart de finale de la Ligue des Nations.

Pour sa rentrée en 2025, l’équipe de France souhaitait faire un bon résultat en Croatie afin de se mettre en bonne position avant le match retour au Stade de France. Sauf que les Bleus débutaient bien mal la rencontre, vu que Konaté concédait un penalty pour une main dans la surface face à Budimir (5e). Une offrande que Kramaric ne saisissait pas du tout, Maignan stoppant du pied son tir trop mou (8e). Suite à cette fausse alerte, la France réagissait un peu, mais Mbappé ratait deux grosses occasions (16e, 23e). Un premier tournant puisque dans la foulée, les Croates ouvraient logiquement la marque ! Face à une défense française spectatrice, Perisic débordait Koundé avant de centrer sur Budimir, qui coupait de la tête au premier poteau pour tromper Maignan malgré une déviation du gardien tricolore (1-0 à la 26e). Juste avant la mi-temps, la Croatie faisait le break par l’intermédiaire de Perisic qui plantait d’une demi-volée du droit après un ballon contré par Saliba (2-0 à la 45e+1).

⏸️ 15 minutes pour souffler et on revient avec de nouvelles intentions 👊#CROFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/Bdu93t6Cqy — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 20, 2025

Au retour des vestiaires, la France revenait avec de meilleures intentions. Dembélé se montrait d’abord dangereux mais ne trouvait pas le cadre (59e, 78e), puis Mbappé butait sur Livakovic (80e). Et malgré de nombreux changements, la formation de Didier Deschamps n'arrivait donc pas à trouver la faille dans la défense croate.

Soirée frustrante en Croatie… mais tout reste à jouer 👊



On aura besoin de tout votre soutien dimanche pour le match retour au Stade de France !



🇭🇷2-0🇫🇷 | #CROFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/8oOMfUfJSR — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 20, 2025

À cause de cette défaite 0-2 à l'aller, la France se retrouve donc condamnée à faire un exploit contre la Croatie au retour dimanche soir au Stade de France. Car sans une victoire avec plus de deux buts d'écart, les Bleus ne verront pas le Final Four de la Ligue des Nations en juin prochain...