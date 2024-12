Procès Pogba, tension maximale à la dernière journée

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

C’est ce jeudi 5 décembre que se termine le procès de l’affaire Pogba, où six prévenus sont accusés d’avoir tenté d’extorquer 13 millions d’euros à l’international français Paul Pogba en 2022, avec violences avec armes et menaces sur sa vie. Les débats ont été houleux ce mercredi, avec des témoignages et des plaidoiries, mais surtout la présence de groupes vindicatifs dans le tribunal. Résultat, des tensions ont empêché la bonne tenue de la journée de mercredi, avec des « proches » des Frères Pogba qui ont « tenté d’intimider » certains accusés selon les avocats des prévenus.

La police a du être faite et le groupe présent officiellement en spectateur a été invité à quitter les lieux. Résultat, pour ce dernier jour, la sécurité du tribunal a été renforcée afin que les débats et les plaidoiries se fassent dans des conditions normales. Une preuve que la sérénité n’est pas forcément de mise alors que la défense a la parole ce jeudi et que l’absence de Paul Pogba a été pointée du doigt à plusieurs reprises. Cela même si le footballeur est bien la victime dans cette affaire d’extorsion de fonds, de menace, d’association de malfaiteurs et de séquestration, qui comprend également son frère Mathias Pogba, qui risque trois ans de prison.