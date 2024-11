Antoine Griezmann le cachottier, l'adjoint de Didier Deschamps s'est fait avoir

Dans : Equipe de France.

Par Quentin Mallet

Antoine Griezmann est pointé du doigt pour sa communication assez sèche avec Didier Deschamps et les Bleus lors de l'annonce de sa retraite internationale.

Depuis la fin du mois de septembre 2024, l'équipe de France est orpheline du chouchou de Didier Deschamps. Après 10 ans de bons et loyaux services couronnés de succès, Antoine Griezmann annonçait prendre sa retraite internationale. Si l'on sentait que sa place dans l'équipe était de plus en plus remise en question, il était difficile de s'attendre à ce qu'il prenne une décision aussi radicale et abrupte. Le timing de l'annonce avait donc vivement été critiqué. Philippe Sanfourche, chef de rubrique Football à RTL, ajoute son grain de sel en faisant des révélations sur la manière dont l'équipe de France a été mise au courant de son choix.

« Antoine Griezmann n'a pas toujours été exemplaire »

🔵⚪️🔴La FFF a-t-elle manqué de respect à @AntoGriezmann ?



" Griezmann a été un joueur formidable mais sur sa communication et son sens du timing, il n'était pas exemplaire. "@PhilSANFOURCHE nous explique comment Antoine Griezmann a communiqué sa retraite internationale à… pic.twitter.com/gIQuOEsLSj — L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) November 28, 2024

« Tout au long de sa carrière, Antoine Griezmann a été un joueur formidable. Mais, sur sa communication et son sens du timing dans des moments importants, il n'a pas toujours été exemplaire. J'ai eu Guy Stéphan au téléphone le lendemain (de l'annonce de sa retraite internationale, ndlr) pour en savoir plus. Il était à Madrid la veille, il a discuté avec lui. Il n'était au courant de rien. Il n'avait pas une info. Antoine Griezmann a appelé Didier Deschamps le lendemain matin en lui disant qu'il allait faire une annonce. C'était quatre jours avant la liste », explique Philippe Sanfourche qui conclut en affirmant qu'Antoine Griezmann ne se sentait plus à l'aise dans une équipe de France de plus en plus renouvelée.

Déjà critiqué pour sa communication en club

Critiqué pour le timing de son annonce de sa retraite internationale, Antoine Griezmann n'en est pas à son premier coup d'essai. En 2018, quelques jours avant le premier match de Coupe du monde face à l'Australie, le natif de Mâcon avait publié une vidéo dans laquelle il annonçait qu'il restait à l'Atlético de Madrid. Il comptait faire la même chose en 2019 au moment de son départ pour le FC Barcelone, mais les Colchoneros l'avaient forcé à faire une vidéo sobre adressée aux supporters... pour finalement revenir chez les Rojiblancos deux ans plus tard.