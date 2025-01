EdF ‍: Les Français virent Deschamps avec classe

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Didier Deschamps ne sera plus le sélectionneur de l'Equipe de France après 2026. Un choc pour les suiveurs des Bleus, lesquels adoubent pourtant déjà Zinédine Zidane.

Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Didier Deschamps a incarné mieux que personne la fonction de sélectionneur. Arrivé de l'OM en 2012, il n'a pas quitté l'Equipe de France depuis. Son mandat court jusqu'en 2026, date à laquelle il a promis d'arrêter cette semaine. Deschamps à la tête des Bleus c'est au minimum un titre de champion du monde en 2018, une finale de coupe du monde quatre ans plus tard, une finale d'Euro en 2016 et une Ligue des Nations en 2021. Une régularité qui a fait le bonheur des supporters français et ces derniers le lui rendent bien.

La France aime Deschamps mais aussi son départ

Les résultats du dernier sondage Odoxa sont sans appel. 83% des personnes interrogées ont une bonne opinion du sélectionneur. Le dernier Euro 2024 lors duquel la France a été souvent ennuyeuse n'a donc pas eu de poids. Les adjectifs qui reviennent le plus pour qualifier Didier Deschamps sont « compétent » pour 87% des sondés, « sympathique » (80%) et « rassembleur » (77%). Surtout, l'opinion publique le considère en grande majorité comme le meilleur sélectionneur de l'Histoire (70%).

Paradoxalement, ce plébiscite ne s'accompagne pas de regrets concernant le futur départ de Deschamps. En effet, 62% des français et même 75% des amateurs de football jugent que « son départ est une bonne chose pour l’équipe de France, attendant probablement un jeu plus agréable à regarder ». Son successeur ne fait pas débat. 65% des Français et 71% des amateurs de football veulent que Zinédine Zidane soit le sélectionneur de l'Equipe de France dès 2026. Zizou devance nettement son dauphin Thierry Henry, désiré par 12% des votants. De quoi assurer une transition sereine entre les deux anciens coéquipiers de la Juventus et des Bleus.