EdF ‍: Griezmann à la retraite, « ‍ça cache quelque chose ‍»

Il y a quelques semaines, Antoine Griezmann surprenait tout le monde en annonçant sa retraite internationale. Sa relation dégradée avec Didier Deschamps a été mise en avant pour expliquer ce choix. Alexandre Lacazette pense que cette décision est temporaire.

Pendant près d'une décennie, l'Equipe de France et Antoine Griezmann étaient inséparables. Leader technique sous Deschamps, Grizou a porté le maillot bleu lors de 84 matchs consécutifs, de 2017 à 2024. Toutefois, l'histoire d'amour s'est brutalement arrêtée fin septembre. Griezmann a annoncé prendre sa retraite internationale, surprenant les supporters français et tous les observateurs. Même si le métronome de l'Atlético n'était plus un titulaire en Equipe de France, le timing de son annonce est plus qu'étrange. Le natif de Mâcon semble avoir été contraint de quitter la sélection française.

Lacazette revoit Griezmann chez les Bleus

Les spéculations vont bon train pour justifier la retraite internationale de Griezmann. Rupture brutale avec Didier Deschamps ? Dispute avec Kylian Mbappé ? Relations froides avec la nouvelle génération en Equipe de France ? Les journalistes cogitent, Alexandre Lacazette en fait de même. Issu de la génération 1991 comme Grizou, le capitaine de l'OL connaît bien un joueur avec lequel il a gagné l’Euro U19 en 2010. Il doute que le milieu de l'Atlético Madrid quitte définitivement l'Equipe de France et surtout par la petite porte.

Dans un entretien au média Carré, Alexandre Lacazette est revenu sur la retraite internationale d'Antoine Griezmann. «J'ai l'impression que ça cache quelque chose, je ne sais pas quoi, mais ça cache quelque chose», a réagi l'attaquant

« Je la trouve triste (cette retraite), j'ai l'impression que ça cache quelque chose, je ne sais pas quoi, mais ça cache quelque chose. Soit, il va faire une autre sortie, plus grande, plus tard, soit il va faire des vrais au revoir, soit il va revenir. Il faut voir comment l'équipe va réagir sans lui. Mais si on veut être honnête, ça cache quelque chose. La sortie n'est pas assez belle pour tout ce qu'il a fait pour l'équipe de France. Et pour moi, si l'équipe de France accepte ça aussi, c'est un problème », a t-il lâché pour le média Carré. Un avis intéressant venant du Lyonnais qu'Antoine Griezmann qualifiait de « très bon ami » il y a encore quelques années de cela.