LdN ‍: La France renverse la Croatie, direction le Final Four ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Quart de finale retour de la Ligue des Nations :

Stade de France

France - Croatie : 2-0, 5-4 tab (0-2 à l’aller).

Buts : Olise (52e) et Dembélé (80e) pour la France.

Tirs au but : Mbappé (1), Tchouameni (2), Kolo Muani (4), Désiré Doué (6) et Upamecano (7) pour la France ; Moro (2), Pasalic (4), Jakic (5) et Caleta-Car (6) pour la Croatie.

Dominé au match aller en Croatie jeudi, l’équipe de France a réussi à revenir au score (2-0) avant d'enfoncer le clou aux tirs au but (5-4 tab). Les Bleus disputeront donc le Final Four de la Ligue des Nations en juin prochain !

Trois jours après avoir subi une grosse désillusion à Split (0-2), la France cherchait à enflammer le public du Stade de France dès le début de ce quart de finale retour. Mais malgré une grosse domination et de belles occasions de Tchouaméni (16e) ou de Barcola (38e), la formation de Didier Deschamps rentrait frustrée et bredouille aux vestiaires (0-0 à la 45e).

Après la pause, les Bleus réussissaient à faire ce qu’ils n’avaient pas encore réussi à faire face à la Croatie cette semaine : casser le verrou. Excentré à droite aux 18 mètres, Olise envoyait effectivement un coup-franc direct dans le but de Livakovic pour ouvrir la marque (1-0 à la 52e). Ce premier but de l’attaquant du Bayern avec le maillot des Bleus relançait le suspense, mais la France s’enfonçait alors dans un faux rythme… jusqu’au réveil dans les vingt dernières minutes.

MERCI MICHAEL ! 🔥

On continue les gars 👊



🇫🇷1-0🇭🇷 I #FRACRO l #FiersdetreBleus pic.twitter.com/fwFeiMTqJx — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 23, 2025

Suite à une grosse occasion de Mbappé (75e), c’est Dembélé qui délivrait tout un pays ! Lancé par Mbappé sur le côté droit, Olise délivrait un centre en retrait parfait sur l’attaquant du PSG, qui reprenait du droit à ras de terre pour logiquement égaliser au score cumulé (2-0 à la 80e). Les Bleus géraient tranquillement jusqu’à la fin du temps réglementaire pour arracher la prolongation.

France - Croatie (2-0) #francro



Dembélé marque le 2-0 !



📺 Suivez France - Croatie en direct : https://t.co/Qnh6wiQES3 pic.twitter.com/1Rr0syu5pE — TF1 (@TF1) March 23, 2025

Durant cette prolongation, Désiré Doué chauffait les gants de Livakovic à plusieurs reprises (96e, 97e), comme Mbappé (108e, 117e, 120e), mais sans trouver la faille. Il fallait donc attendre les tirs au but pour avoir un vainqueur. La séance débutait parfaitement pour les Bleus avec un arrêt de Maignan face à Baturina (1), puis Ivanovic (3) ratait complètement son tir. Malgré un loupé de Koundé (3), Kolo Muani (4) ne tremblait pas, et alors qu'il avait la balle de qualification, Théo Hernandez (5) tirait au-dessus... Tout était donc à refaire. Maignan sortait un deuxième arrêt sur le tir de Stanisic (7) avant qu'Upamecano (7) ne finisse le travail pour offrir la victoire aux Bleus !

𝙌𝙐𝘼𝙇𝙄𝙁𝙄𝙀́𝙀́𝙀́𝙀́𝙀́𝙀́𝙎 🔥🔥

Menés 2-0 avant le match, les Bleus renversent la situation et s'imposent aux tirs au but face à la Croatie 💪



RDV en juin pour les demi-finales 🔜#FRACRO l #FiersdetreBleus pic.twitter.com/PDFzLkrJoG — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 23, 2025

Grâce à ce succès au bout du suspense (2-0, 5-4 tab), la France valide donc son ticket pour le Final Four de la Ligue des Nations. Les Bleus affronteront l'Espagne en demi-finales du côté de l'Allemagne en juin prochain.