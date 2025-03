EdF ‍: Les ratés de Mbappé en Bleu, ça devient gênant

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

De retour en équipe de France, Kylian Mbappé a montré de bonnes intentions lors du quart de finale aller de Ligue des Nations en Croatie (défaite 2-0) jeudi. L’attaquant français n’a pourtant pas réussi à trouver le chemin des filets, alimentant ainsi une statistique peu flatteuse pour un joueur de son niveau.

Kylian Mbappé était forcément attendu. Absent lors des deux rassemblements précédents, l’attaquant de l’équipe de France faisait son retour après différentes polémiques. C’est sans doute la raison pour laquelle la star du Real Madrid s’est beaucoup exprimée auprès des médias ces derniers jours. Cette envie de se racheter peut aussi expliquer la détermination affichée contre la Croatie jeudi. Plein d’enthousiasme, Kylian Mbappé ne s’est jamais caché et n’a cessé de prendre des initiatives sur le terrain.

« Mbappé, c'est un problème », il alerte la France

Le Merengue a donc terminé la rencontre avec plus de 70 ballons touchés ainsi que plusieurs occasions franches, à commencer par cette frappe contrée et repoussée par un superbe arrêt du gardien Dominik Livakovic. Une prestation satisfaisante pour le sélectionneur Didier Deschamps. « Je l’ai trouvé très en jambes, commentait le coach des Bleus au micro de TF1. Il n’a pas tout réussi mais il a retrouvé la pleine possession de ses moyens. Il a été très disponible, il a fait beaucoup d’efforts aussi face à un bloc bas. Il avait moins d’espaces et il était surveillé. »

La stat peu flatteuse

« Il peut toujours faire mieux, a reconnu le sélectionneur. Il ne réussit pas toujours ses prises de risque et ses dribbles mais il était à un très bon niveau. » Le problème, c’est que Kylian Mbappé n'a pas marqué. Son dernier but avec les Bleus remonte au match de groupe de l’Euro 2024 contre la Pologne (1-1). Ça commence à faire long pour le Bondynois qui, d’après une statistique relayée par le quotidien As, a seulement inscrit deux buts sur ses 50 derniers tirs en sélection ! Un chiffre qui témoigne de son inefficacité sous le maillot tricolore.